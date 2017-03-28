В России открыли 100-й кинозал Dolby Atmos

Dolby Laboratories объявила об открытии юбилейного, сотого кинозала на территории России и стран СНГ, обородуванного системой Dolby Atmos. Таковым стал кинозал кинотеатра «Колизей» в городе Киров. А первые кинозалы, оборудованные Dolby Atmos в России, появились в 2013 году в мультиплексе «Кронверк Синема» Сити Молл в Санкт-Петербурге (ныне – «Формула кино Сити Молл»).

Технология Dolby Atmos используется в более чем в 2700 кинозалах по всему миру. Первым фильмом в Dolby Atmos стал мультфильм студий Disney и Pixar ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ. С тех пор технология была использована при съемках более чем 650 кинокартин, в том числе 10 российских (ВИКИНГ, ГЕРОЙ, ПРИТЯЖЕНИЕ, ТРИ МУШКЕТЕРА и другие).

«Технология Dolby Atmos изменила восприятие качества звука в кино среди зрителей, – отмечает Алексей Угринович, генеральный директор Dolby Laboratories в России и СНГ. – В сотрудничестве с нашими партнерами мы будем и дальше работать над расширением регионов присутствия в России и странах СНГ. Открытие 100-го кинозала с технологией Dolby Atmos в Кирове – по-настоящему значимая для нас цифра. Это очередное доказательство того, что формат Dolby Atmos востребован не только среди режиссеров, но и ценителей кинематографа – кинотеатры рады предложить им самые лучшие и современные технологии».

28.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Dolby