Объединенная киносеть откроет премиальный зал Dolby Cinema в новом мультиплексе в Москве

Первый зал нового кинотеатра Объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») в многофункциональном комплексе «Щелковский» (входит в группу компаний «Киевская площадь») в Москве будет спроектирован в соответствии с концепцией премиального предложения для кинотеатров от компании Dolby Laboratories – Dolby Cinema. Об этом сообщает пресс-служба сети.

В сентябре 2019 года Объединенная сеть подписала соглашение с американской Dolby Laboratories и о строительстве нескольких таких залов в России. Концепция Dolby Cinema совмещает качество изображения и звука с уникальной геометрией зала: здесь используются технологии изображения Dolby Vision и система звука Dolby Atmos. Благодаря внутреннему дизайну Dolby Cinema эффект технологий усиливается: каждое место в зрительном зале оптимизируется таким образом, чтобы стать «лучшим» для просмотра фильма для каждого посетителя.

«Мы хотим оставаться технологическим лидером кинотеатрального рынка в России и считаем необходимым внедрение новых технологических решений в кинотеатры нашей сети, чтобы быть первооткрывателями как для зрителей, так и для других игроков рынка, − говорит Алексей Васясин, генеральный директор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино»). − Dolby Cinema − это комплексное решение, которое сочетает в одном зале уже знакомые и полюбившиеся технологии высочайшего качества как изображения, так и звука. А новый формат залов повышенной комфортности оценят любители кино, которые привыкли получать от просмотра максимум удовольствия».

Ожидается, что стоимость билета на сеанс в новый кинозал Dolby Cinema не будет превышать таковую на сеансы других премиальных форматов, например IMAX.

Восьмизальный мультиплекс, расположенный на 3,6 тыс. кв. м. ТРЦ «Щелковский», будет оформлен и оборудован в соответствии с новым форматом кинотеатров Объединенной сети и включать в себя все самые современные технологические разработки для организации кинотеатрального показа. Остальные 7 залов, помимо премиального Dolby Cinema, будут лишены привычных для зрителя будок киномеханика или проекционных комнат: проектор будет установлен в лифт-боксы с дистанционным управлением. Такое «беспилотное» управление кинопоказом оптимизирует работу и минимизирует риски, связанные с человеческим фактором при работе с контентом.

Детский зал «Мувик» будет отличать специальный дизайн интерьера, который создаст у отличное настроение и атмосферу детского праздника. Присутствие персонала кинотеатра во время сеанса позволит детям смотреть фильм без сопровождения родителей. В зале «Мувик» будут адаптированы свет и звук: уменьшенные басы и включенный приглушенный свет помогут детям почувствовать себя практически как дома. В кресла будут устанавлены специальные вкладыши, которые уменьшат габариты взрослого сидения и позволят ребенку смотреть фильмы с комфортом. Но если ребенок очень активен, то даже во время сеанса он сможет найти занятие по душе в игровой комнате или расположиться на специальных мягких пуфиках. Также рядом с залом будет расположен детский туалет.

Концепция VIP-зала предполагает отдельный вход в лаунж-зону с баром и гардероб. Сам зал будет рассчитан на небольшое количество посадочных мест, которые будут оборудованы специальными кожаными креслами повышенной комфортности со специальными столиками, что позволит гостям заказывать еду и напитки из кинобара или ресторанов торгового комплекса непосредственно в зал.

Кинотеатр в МФК «Щелковский» станет 78-м в составе Объединенной киносети и двадцать шестым в Москве. Таким образом, в активе объединенной киносети будет 658 залов в 30 городах России.

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06.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кино Okko