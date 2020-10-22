Российский мультфильм претендует на премию Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия (European Film Academy) объявила претендентов на звание «Лучшего европейского анимационного полнометражного фильма». Среди четырех мультфильмов есть и российский − лента Андрея Хржановского НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ» от студии «Шар».

В этом году, летом, этот проект удостоился Приза жюри Международного фестиваля анимационного кино в Анси. Российская премьера мультфильма состоялась на открытии фестиваля «Кинотавр».

Вместе с картиной Храновского на премию Европейской киноакадемии претендуют мультфильмы CALAMITY Реми Шайе (Франция – Дания), JOSEP Ореля (Франция – Бельгия – Испания) и проект Netflix КЛАУС режиссера Серхио Паблоса.

Награждение победителя пройдет 12 декабря 2020 года в режиме онлайн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

22.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: EFA