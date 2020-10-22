Новости


Российский мультфильм претендует на премию Европейской киноакадемии

Проект «Нос или Заговор «не таких» представлен в номинации «Лучший анимационный фильм»

Европейская киноакадемия (European Film Academy) объявила претендентов на звание «Лучшего европейского анимационного полнометражного фильма». Среди четырех мультфильмов есть и российский − лента Андрея Хржановского НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ» от студии «Шар».

В этом году, летом, этот проект удостоился Приза жюри Международного фестиваля анимационного кино в Анси. Российская премьера мультфильма состоялась на открытии фестиваля «Кинотавр».

Вместе с картиной Храновского на премию Европейской киноакадемии претендуют мультфильмы CALAMITY Реми Шайе (Франция – Дания), JOSEP Ореля (Франция – Бельгия – Испания) и проект Netflix КЛАУС режиссера Серхио Паблоса.

Награждение победителя пройдет 12 декабря 2020 года в режиме онлайн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

22.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: EFA

Новости по теме:

Две российские картины вступили в борьбу за награды Европейской киноакадемии

Два российских фильма вошли в лонг-лист премии Европейской киноакадемии

«Холодная война» стала триумфатором премии Еврокиноакадемии

Российские фильмы не попали в главные номинации премии Европейской киноакадемии

В лонг-лист премии Европейской киноакадемии вошли пять российских картин


Самое читаемое

Самая успешная из новинок «Авангард: Арктические волки» лишь на пятой строчке

Предварительная касса четверга: в лидеры неожиданно вырвался «Довод»

Подробнее
И принял в свою киносеть еще один российский кинотеатр

Eurimages принял решение поддержать несколько российских кинопроектов

Подробнее
Новости от Disney, Sony, MEGOGO Distribution, «Нашего кино», «Капеллы» и других

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 12 по 18 октября

Подробнее
Она будет заниматься созданием анимационных проектов для взрослых

ГК «Рики» и «КиноПоиск HD» запускают конкурс-лабораторию Riki.lab

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 