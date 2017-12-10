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Названы победители European Film Awards

В Берлине вручили европейского «Оскара»

В Берлине прошла торжественная церемония вручения European Film Awards – престижных наград Европейской киноакадемии, которые часто называют европейским «Оскаром». Лучшим европейским фильмом года признана шведская лента КВАДРАТ Рубена Эстлунда. Кроме этого, картина получила награды в номинациях «Лучшая комедия», «Лучший режиссер» (Рубен Эстлунд), «Лучший актер» (Клас Банг), «Лучший сценарист» (Рубен Эстлунд) и «Лучшая работа художника-постановщика». Лучшей европейской актрисой названа Александра Борбей из венгерского фильма О ТЕЛЕ И ДУШЕ. Лучшим европейским полнометражным анимационным фильмом стал проект ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ. Приз FIPRESCI «Открытие года» получил британский фильм ЛЕДИ МАКБЕТ.

Российская лента НЕЛЮБОВЬ была представлена в главных номинациях, но здесь наград не получила. Зато у нее две награды в технических номинациях: Михаил Кричман назван лучшим европейским оператором (Prix Carlo di Palma), а Евгений и Саша Гальперины – лучшими европейскими композиторами.

Почетная премия Европейской киноакадемии за достижения на творческом пути была вручена российскому режиссеру и продюсеру Александру Сокурову. Награда присуждена в качестве признания его уникального вклада в мир кино. 

10.12.2017 Автор: Артур Чачелов

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