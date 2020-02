На Европейском кинорынке прошла большая презентация российских компаний и проектов

Шестнадцать компаний из России представили свои проекты на Европейском кинорынке в рамках презентации Created in Moscow. Russian films for global audiences. Мероприятие, организованное Московским экспортным центром в сотрудничестве с «Роскино», посетили более 80 международных закупщиков и продюсеров.



Презентацию открыли Кирилл Ильичев, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Андрей Соболев, торговый представитель РФ в Германии, и Ольга Милосердова, руководитель отдела координации Московского экспортного центра.



«Наша основная задача в Берлине – помочь нашим московским компаниям продать как можно больше своего контента на зарубежные рынки, чтобы как можно больше зрителей по всему миру увидели наше кино и нашу анимацию, − подчеркнул Кирилл Ильичев. − Сейчас креативные индустрии выделены в отдельное направление – мы будем заниматься не только продвижением за рубеж и экспортом, что ранее уже было начато в рамках работы Московского экспортного центра. Планируется более масштабная работа – создание инфраструктуры, обучение, все направления развития креативных индустрий в Москве. И в первую очередь – кино и анимации».



Ведущей презентации стала глава «Роскино» Евгения Маркова. «Такое мощное представительство России в Берлине – это результат серьезных успехов, которые российская киноиндустрия показала в последние годы, – отметила она. − Число российских картин в международном прокате постоянно увеличивается – за 4 года оно выросло в 2 раза. Сборы за рубежом увеличиваются еще быстрее – за тот же период они показали почти 3х-кратный прирост. Наши цели еще более амбициозны: мы хотим выйти в число стран-лидеров по экспорту креативного контента в мире и стать одним из европейских лидеров»



Свои новинки представили «Централ Партнершип», Art Pictures Distribution, All Media, Wizart, ГК «Рики», Premier Studios, KD Studios, Mint Films International, «Один-Медиа», «Планета Информ», «Революция Фильм», Russian World Vision, Vega film, Red Carpet Studio, а компании Flysound и Main Road Post презентовали услуги продакшена и постпродакшена.



«Презентация Created in Moscow в очередной раз показала высокий уровень контента в России. Качество производства непрерывно растет, и проекты становятся все более привлекательными для международной аудитории и чаще появляются на экранах за рубежом», – Шарль-Эврар Чехов, управляющий директор Kinovista.



Кинокомпания «Централ Партнершип» представила свои новинки – драму ЧЕРНОБЫЛЬ. БЕЗДНА Данилы Козловского об операции по ликвидации Чернобыльской ядерной катастрофы, а также спортивную драму Ильи Учителя СТРЕЛЬЦОВ, вдохновленную жизнью и карьерой самого известного советского футболиста Эдуарда Стрельцова.



Компания Art Pictures Distribution представила партнерам картину СПУТНИК производства Art Pictures Studio, Водород и Hype Films, и ленту ПАЛЬМА производства кинокомпаний «Марс Медиа Энтертеймент» и «Амедиа Продакшн».

All Media рассказали о фильме ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА Дмитрия Дьяченко, созданный компаниями Disney, Yellow, Black and White и телеканалом «Россия». Руководитель международного департамента компании Жанна Шахшаева также представила гостям драму Андрея Смирнова ФРАНЦУЗ и шпионский боевик ГЕРОЙ Карена Оганесяна с Александром Петровым в главной роли.

Компания «Планета Информ» показала на презентации трейлер научно-фантастического фильма Никиты Аргунова КОМА об архитекторе, оказавшемся в странном антиутопическом мире, наполненном воспоминаниями пациентов в коме.

KD Studios представили фантастическую картину ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ и фильм НЕВЕДОМОЕ о молодом изобретателе и команде исследователей в экспедиции на необитаемом острове.

Mint Films International показали драму БИТВА Анара Аббасова и свою новинку ЗИМА с Александром Петровым в главной роли.

Компания «Один-Медиа» представили художественный фильм ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, основанный на реальных событиях из жизни всемирно известного писателя Льва Толстого. Глава международного департамента Юлия Мусатова также представила документальную драму «Урарту. Забытое царство» про одно из самых древних государств в мире, его насыщенную историю и драматичный закат, а также – документальный фильм «Таежный космодром» и проект под рабочим названием «Пещера Веревкина».

Кинокомпания «Революция фильм» представила комедию НЕФУТБОЛ о преодолении женских проблем посредством мужской игры. Именно на эту картину кинокомпания делает ставку в этом году и рассчитывает на интерес со стороны зарубежных байеров. Продюсер Артем Виткин также представил партнерам мистический триллер БЕГ и комедию Елены Хазановой ЛЮБОВНИЦЫ.

Russian World Vision представили фильм СТОРОЖ – новую драму Юрия Быкова о стороже заброшенного санатория, который решает помочь скрывающейся паре, военный фильм Андрея Богатырева КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, а также новый проект 11 МОЛЧАЛИВЫЙХ МУЖЧИН.

Premier Studios показали закупщикам два сериала – детективный триллер «Идентификация» Владлены Санду, ранее отобранный в программы фестиваля сериалов Series Mania, Московского Международного кинофестиваля и Женевского Международного кинофестиваля, и флагманский сериал компании − триллер Ильи Куликова «Документалист. Охотник за призраками», история о молодом режиссере, который берется за исследование паранормальных явлений и вдруг сталкивается с силами, которых лучше было не касаться.

Катерина Михайлова, генеральный директор Vega Film, представила фильм ГОРОД УСНУЛ Марии Игнатенко – психологическую драму о человеке, переживающем смерть своей жены, отобранную в программу «Форум» Берлинале. Компания также показала партнерам новый проект триллер У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ.

На презентации свои проекты также представили московские анимационные компании. Так, компания Wizart представила проект ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ, открывающий новую анимационную вселенную по мотивам сказок Братьев Гримм, которая выйдет на широкие экраны в формате полнометражной саги. ГК «Рики» показали полнометражный мультфильм ФИННИК о забавном домовом. Red Carpet Studio презентовали образовательный веб-сериал для дошкольников – кукольное шоу с элементами 2D-анимации «Космический Доктор Кот», набравшее более 1 000 000 просмотров на YouTube за первые три месяца после запуска в России, а также – бездиалоговый 3D-веб-сериал «Рогач и Моргач».

В рамках презентации международные партнеры также познакомились с российской компанией Flysound, которая специализируется на производстве звука в кино, музыке, телевизионной продукции. Студия перезаписи Flysound – одна из первых в мире, изначально спроектированных и построенных для работы в формате Dolby Atmos. Также выступила компания Main Road Post, специализирующаяся на создании визуальных эффектов. Студия известна работой над такими проектами, как СТАЛИНГРАД, ОСОБО ОПАСЕН, ПРИТЯЖЕНИЕ и ВТОРЖЕНИЕ.

Официальным оператором Created in Moscow в Берлине стала компания «Экспоконтент».

23.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент