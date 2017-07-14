В Астане пройдет первый Eurasia Film Market

С 22 по 28 июля в Астане (Казахстан) пройдет XIII Международный кинофестиваль «Евразия». Это крупнейший кинофорум в Центральной Азии, аккредитованный Международной федерацией продюсерских ассоциаций (FIAPF) наряду с такими фестивалями класса «А» как Канны, Берлин и Венеция. Тема нынешнего кинофестиваля «Связь культур», и она созвучна с концепцией международной выставки «Астана Экспо-2017».

Кинофестиваль «Евразия» в этом году представит обширную мировую панораму фильмов, созданных в 2016-2017 годах. В конкурсные и вне-конкурсные секции войдут полнометражные и короткометражные картины, авторское и жанровое кино. В программе рекордное количество фильмов – 296, из них 101 фильм будет представлен в основной программе «Евразия». В основном конкурсе полного метра участвуют 12 фильмов, в конкурсе короткого метра – 30 картин. В общем, по конкурсу полного и короткого метров ожидаются 14 мировых премьер, 2 международные премьеры, 11 азиатских премьер.

Всю конкурсную программу будут оценивать четыре состава жюри: основное жюри, жюри короткого метра и два независимых жюри — FIPRESCI (международная организация кинокритиков и киноведов) и NETPAC (Объединение по продвижению азиатского кино). В состав жюри кинофестиваля вошли известные кинематографисты: актриса Бай Лин, известная по фильмам КРАСНЫЙ УГОЛ и АННА И КОРОЛЬ, режиссер и сценарист из Грузии Русудан Глурджидзе, получившая в прошлом году Гран-при «Евразии» за фильм ЧУЖОЙ ДОМ, азербайджанский режиссер Эльчин Мусаоглу, удостоенный в 2015 году награды МКФ «Евразия» за фильм НАБАТ и лауреат Каннского кинофестиваля Сулейман Сиссе из Мали. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал Кирилл Разлогов, киновед и культуролог, директор программ Московского международного кинофестиваля.

«Евразию» откроет индийский фильм ЗВУК ТИШИНЫ (Sound of Silence) режиссёра Биджукумара Дамодарана, а закроет кинофестиваль лента Люка Бессона ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. Впервые на кинофестивале иностранный фильм закрытия будет дублирован на казахский язык.

Кинофестиваль посетят мировые знаменитости. Гостями «Евразии» станут Николас Кейдж, Джон Малкович, Эдриан Броуди и продюсер Марко Мюллер.

Однако главное отличие «Евразии» этого года – первый Eurasia Film Market. Это Кинорынок, который пройдет на территории отеля Wyndham Garden, рядом с EXPO 2017. Eurasia Film Market организован совместно с деловой площадкой Eurasia Spotlight. «Евразийский Кинорынок соберет в Астане покупателей и правообладателей контента, дистрибуторов, агентов по продажам, чтобы обменяться опытом и поделиться своим взглядом на будущее кинобизнеса в Казахстане и Центральной Азии, – рассказал генеральный директор МКФ «Евразия» Рашид Нугманов. – Главной темой Кинорынка станет «Цифровой путь» в соответствии с концепцией «Цифрового Казахстана».

XIII Международный кинофестиваль «Евразия» проводится Общественным объединением «Национальная академия кинематографических искусств и наук» по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

14.07.2017 Автор: Артур Чачелов