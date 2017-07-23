В Астане открылся первый Eurasia Film Market

23 июля в Астане стартовал первый кинорынок Казахстана «Евразия». О важности этого события для страны и региона в целом говорит и тот факт, что на открытии с приветственным словом выступила вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова.

Первый день Кинорынка запомнился важными выступлениями и презентациями. Так, генеральный директор Казахстанского научно-исследовательского института культуры при Министерстве культуры и спорта Андрей Хасбулатов представил проект закона «О кинематографии». В нем были очерчены основные принципы государственной политики Казахстана в области кинематографии, а также определены направления развития в этом вопросе. Среди них – создание фонда поддержки национального кино и экспертного совета по кинематографии. Были обозначены и предполагаемые объемы государственной поддержки кино: для проектов совместного производства – до 50% бюджета, для фильмов «для массовой аудитории» – до 70%, для социально-значимых, образовательных, научно-популярных, документальных фильмов, авторской анимации, детского кино, фильмов событий – до 100%.

В качестве будущих инфраструктурных преобразований также были названы создание единого пространства, интеграция в международное культурное сообщество и применение инновационных технологий. Кроме того, выступающие эксперты сошлись во мнении, что Казахстан нуждается в единой автоматизированной системе учета результатов проката фильмов в кинотеатрах, то есть в аналоге российского ЕАИС. Об этом же, а также о нехватке статистической базы и непрозрачности рынка говорила и Ксения Леонтьева – ведущий аналитик российской Nevafilm Reseach.

Помимо выступлений именитых спикеров, первый день Кинорынка отметился презентациями семи казахстанских кинопроектов, находящихся на стадии завершения.

Первый Казахстанский кинорынок «Евразия» (Eurasia Film Market) продлится до 25 июля. Он проходит в Астане в отеле Wyndham Garden. Мероприятие проводится в составе ХIII Международного кинофестиваля «Евразия».

23.07.2017 Автор: Мария Дружинина