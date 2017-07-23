Николас Кейдж и Эдриан Броуди открыли международный кинофестиваль «Евразия»

В Астане в Центральном концертном зале «Казахстан» состоялась торжественная церемония открытия XIII Международного кинофестиваля «Евразия». В мероприятии приняли участие Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, Президент «Национальной академии кинематографических искусств и наук» Айман Мусахаджаева, лауреаты «Оскара» и «Золотого глобуса» Николас Кейдж и Эдриан Броуди, крупнейший деятель фестивального движения, продюсер Марко Мюллер и лауреат Каннского кинофестиваля Сулейман Сиссе.

По красной дорожки кинофестиваля прошли мэтры казахского кино Нуржуман Ихтымбаев, Сатыбалды Нарымбетов, Куман Тастамбеков, Меруерт Утекешева а так же молодые представители казахстанского шоу бизнеса, среди которых: режисеры Рустем Абдрашев, Дарежан Умирбаев, Сабит Курманбеков, актеры Берик Айтжанов, Максим Акбаров, известный видео блогер Нурлан Батыров и многие другие.

Из числа приглашенных звезд кинофестиваля по крассной дорожке прошли Николас Кейдж, Эдриан Броуди, Димаш Кудайберген, Алика Смехова,Екатерина Климова, Агния Дитковските и более 200 гостей фестиваля.



XIII-ый Международный кинофестиваль «Евразия» проходит в Астане в период с 22 по 28 июля 2017 года, в рамках Международной специализированной выставки «EXPO-2017». Фестиваль является крупнейшим кинофорумом в Центральной Азии, аккредитованным Международной федерацией продюсерских ассоциаций (FIAPF) наряду с такими фестивалями класса «А», как Канны, Берлин и Венеция. В 2012 году «International Film Guide» (Великобритания) включил МКФ «Евразия» в список 35 лидирующих мировых кинофестивалей.

МКФ «Евразия» представит обширную мировую панораму фильмов, созданных в 2016-2017 годах. В конкурсные и внеконкурсные секции войдут полнометражные и короткометражные картины, авторское и жанровое кино. В рамках кинофестиваля пройдет конкурс детских фильмов «Пять континентов». Также, совместно с ЭКСПО-2017 организована программа развивающихся стран «6 плаза». Состоятся показы фильмов Казахстана, Центральной Азии и тюркоязычных стран на соискание Национальной премии в области кинематографии «Тулпар».

Впервые в истории в рамках МКФ «Евразия» пройдет кинорынок Eurasia Film Market с участием дистрибьютеров стран СНГ, Востока (Китай, Индия, Южная Корея) и Запада (Европа, Америка). Традиционно бизнес-площадка Eurasia Spotlight предложит питчинги кинопроектов, круглые столы, пресс-конференции, мастер-классы и специальные мероприятия.

XIII Международный кинофестиваль «Евразия» проводится Общественным объединением «Национальная академия кинематографических искусств и наук» по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

23.07.2017 Автор: Артур Чачелов