«Евримаж» поддержит новый фильм Игоря Волошина и двух российских дистрибьюторов

Европейский кинофонд Eurimages («Евримаж») провел заседание своего Совета, на котором было принято решение о финансовой поддержке нескольких международных кинопроектов. В их числе оказалась и одна картина из России – фильм ПОДВАЛ режиссера Игоря Волошина. Лента создается кинокомпанией «Гейт» совместно с кинематографистами из Словакии и Чехии, при поддержке российского Министерства культуры.

«Всего в декабрьской сессии участвовало 30 проектов, из которых лишь 13 получили поддержку, – сказал национальный представитель России в Совете «Евримаж» Леонид Демченко. – На заседании также обсуждались результаты проката европейских фильмов отечественными дистрибьюторами по картинам, выпущенным на экраны в третьем квартале 2016 года». Совет решил поддержать сразу две российские прокатные компании. Их названия и проекты не уточняются.

Прием новых заявок на поддержку фильмов совместного производства и на участие в других программах «Евримаж» проходит в режиме онлайн на сайте фонда - http://www.coe.int/t/dg4/eurimages. Ближайший срок подачи заявки – 12 января 2017 года. Рассмотрение проектов будет проводиться с 6 по 10 марта 2017 года.

Ключевым событием нынешнего заседания стало избрание нового Президента фонда. Им стала Катрин Траутман, которая в разные годы была Министром культуры Франции, членом Европейского Парламента, мэром города Страсбург.

24.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ