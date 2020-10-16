Eurimages принял решение поддержать несколько российских кинопроектов

Сразу несколько кинопроектов с российским участием получат субсидии от Eurimages − Европейского Фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, созданного при Совете Европы. 160-е заседании Президиума организации прошло 15 октября. На нем Eurimages решила финансово поддержать в общей сложности 18 игровых и 11 документальных проектов. Объем выделенных средств составит €5,6927 млн.

В число получателей субсидии попал новый проект Наташи Меркуловой и Алексея Чупова КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, который создается совместно с кинематографистами Эстонии и Франции. Он получит €289 тыс. Картина рассказывает о сотруднике правоохранительных органов, который обвинен в преступлении, но сбегает из-под ареста. Неожиданно он встречает вестника с того света, грозящего ему адом, если в течение суток герой не получит прощение хоть от одной живой души.

€90 тыс. решено выделить ленте ПРОДУКТЫ 24 режиссера Михаила Бородина, посвященной современному рабству и основанной на реальных событиях, произошедших в 2012 году в московском районе Гольяново. Продюсером фильма выступает Артем Васильев из «Метрафильмс». Картина создается при поддержке Министерства культуры РФ. К проекту также присоединились сопродюсеры из Словении (кинокомпания Perfo) и Турции (кинокомпания Karma films).

Еще €280 тыс. Eurimages выделит новому документальному проекту Виктора Косаковского ARCHITECTION.

Кроме того, по итогам заседания в принадлежащую Eurimages киносеть Europa Cinema «задним числом», с 1 января 2020 года, принят еще один российский кинотеатр. Это Санкт-Петербургский «Дом Кино».

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16.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Eurimages