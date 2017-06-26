Еще два российских проекта получат поддержку Eurimages

Европейский кинофонд Eurimages в ходе очередной сессии вынес решение о финансовой поддержке 27 копродукционных международных проектов на общую сумму более 7,1 млн евро. Это 25 полнометражных художественных фильмов (среди которых, к примеру, новые ленты Маттео Гарроне и Хулио Медема), 1 документальный и 1 анимационный фильм. Есть среди поддержанных «Евримажем» и две картины российского происхождения: это фильм ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ Натальи Меркуловой и Алексея Чупова совместного производства России, Эстонии и Франции и проект ЮМОРИСТ Михаила Идова.

«Мы очень рады, что члены Совета Фонда «Евримаж» своим решением подтвердили высокий уровень режиссерского дебюта Михаила Идова ЮМОРИСТ, – говорит продюсер фильма Артем Васильев. – В ноябре прошлого года фильм вместе с шестью другими проектами был отобран Фондом кино для поддержки в виде льготного кредита на развитие, однако мы решили развивать проект на собственные средства. Результатом этой работы в том числе стало присоединение к проекту известных компаний сопродюсеров еще из двух стран – Латвии (Тasse Film) и Чехии (Sirena Films). В настоящий момент проект полностью готов к началу подготовительного периода. Мы с партнерами сформировали сильную международную творческую группу. Съемки фильма запланированы в Латвии на сентябрь-октябрь 2017 года. На прошлой неделе ЮМОРИСТ участвовал в питчинге дебютных проектов в Министерстве культуры РФ, и мы с волнением ожидаем решения. Пока мы не раскрываем имя исполнителя главной роли. В ролях вы увидите Юрия Колокольникова, Викторию Исакову, Алису Хазанову, Павла Ильина, Артема Волобуева, Яну Сексте и других».

«ЮМОРИСТ – это фильм о борьбе художника и власти, но художник в данном случае не совсем обычный. И борьба в нем идет скорее внутренняя, чем внешняя, – рассказывает Михаил Идов. – Для меня это очень личный проект, в большой части построенный на воспоминаниях моего латвийского детства и дружбе с детьми известных советских юмористов. И, чего уж таить, отражающий какие-то мои страхи как автора: все хотят видеть себя художниками, но кому-то суждено просто развлекать людей — и некоторых это съедает изнутри. Я также хочу попытаться уловить странную красоту советских 1980-х, в их курортном, прибалтийском преломлении, потому что еще не видел эту уникальную фактуру адекватно отраженной в кино».

Проект ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ расскажет историю мужчины, который обнаруживает, что болен раком. Когда выясняется, что традиционное и нетрадиционное лечение ему не помогает, он принимает решение бороться с болезнью необычным способом – пытается в буквальном смысле стать другой персоной, чтобы обмануть свою смерть.

На той же сессии «Евримажа» принято решение о расширении сети кинотеатров Eurimages/Europa Cinemas на восемь новых площадок. С 1 января 2017 года в нее включены пять кинотеатров российской сети «Люксор» (площадки в Москве, Новосибирске, Курске, Сочи и Санкт-Петербурге), кинотеатр «Москва» из Еревана и два кинотеатра из Швейцарии.

Теперь сеть Eurimages/Europa Cinemas объединяет 66 кинотеатров. Россия представлена 16 площадками: помимо пяти принятых сейчас «Люксоров», в сеть входят кинотеатры «35 мм» (Москва), «Чайка» (Санкт-Петербург), «Дом кино» (Саратов), «Орленок» (Нижний Новгород), «Дом кино» (Иркутстк), «Салют» (Екатеринбург), «Заря» (Калининград), «Победа» (Новосибирск), «Англетер» (Санкт-Петербург), «Пионер» (Москва) и киноклуб «Нефть» (Ярославль).

26.06.2017 Автор: Артур Чачелов