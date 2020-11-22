«Аритмия» Бориса Хлебникова получила премию Совета Европы

Фильм АРИТМИЯ Бориса Хлебникова был награжден премией Совета Европы за художественное творчество на закрытии Etoiles et Toiles du Cinéma Européen в кинотеатре «Одиссей-синема» в Страсбурге. Премия, которая прошла уже в 21-й раз, организована Советом Европы, Eurimages и кинотеатром «Одиссей».

«Удивительно получать премии до сих пор, ведь фильм вышел в 2017 году, а сейчас уже конец 2020 года, − признается продюсер фильма Наталия Дрозд-Макан. − Приятно знать, что картина живет, что у нее есть зритель. К тому же, это очень престижно, потому что в принципе поддержку Eurimages – фонда Совета Европы – получает незначительное количество картин. АРИТМИЯ в свое время эту поддержку получила. Конечно, среди этого узкого круга картин, поддержанных Eurimages, стать одной из лучших, это большая радость. Для нас крайне приятно и престижно получать награду таких высоких профессионалов».

Конкурс длился более четырех недель. Картины оценивали послы Совета Европы, заместитель генерального секретаря Совета Европы, и исполнительный директор Eurimages. В этом году на суд жюри было предоставлено 11 кинокартин, созданных при поддержке фонда Eurimages. В результате было присуждено три награды, одну из которых и получила АРИТМИЯ.

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22.11.2020 Автор: Артур Чачелов