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Российские критики назвали лучшие фильмы года

Стали известны победители профессиональной кинопремии «Белый слон»

В четверг, 21 декабря, в столичном Доме кино прошла церемония вручения наград Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Триумфатором этого года оказалась картина АРИТМИЯ режиссера Бориса Хлебникова. Она победила в главной номинации «Лучший фильм», кроме того, сам Хлебников получил награду как лучший режиссер. «Огромное спасибо всей команде, это было невероятное счастье», – сказал он, получая награду.

Впрочем, приз за лучшую режиссерскую работу в этом году достался еще одному человеку – Андрею Звягинцеву за фильм НЕЛЮБОВЬ.

Приз за лучший сценарий достался Наталии Мещаниновой за ту же АРИТМИЮ. Без наград не остались и исполнители главных ролей в этом фильме – Александр Яценко и Ирина Горбачева. Однако, как и в режиссерской номинации, приз лучшей исполнительнице был разделен: вместе с Ириной Горбачевой награду также получила актриса Дарья Жовнер за фильм ТЕСНОТА.

Определение победителей премии «Белый слон» проходит в два тура. В первом своих фаворитов в одиннадцати номинациях отмечает широкий круг кинокритиков, киноведов и киножурналистов. Во втором туре лауреатов определяет экспертный совет тайным голосованием. Премия была основана в 1998 году бывшим президентом Гильдии киноведов и кинокритиков Мироном Черненко. В 2005 году оргкомитет премии учредил приз «Белый слон».

22.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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