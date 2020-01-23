Российские критики раздали «Белых слонов»

Российская гильдия киноведов и кинокритиков провела церемонию вручения наград «Белый слон» − призов, отмечающих лучшие по мнению профессионального сообщества проекты в кинематографе 2019 года. Церемония прошла в московском Доме кино.
Лучшим фильмом прошедшего года была названа драма Кантемира Балагова ДЫЛДА. Кроме того, кинокритики и киноведы отметили призами режиссера-постановщика этой картины, ее художника-постановщика и оператора. Сразу три награды досталось фильму КЕРОСИН Юсупа Разыкова: за лучшую музыку, лучший сценарий и исполнительнице главной роли Елене Сусаниной. Приз за лучшую главную мужскую роль получил Алексей Агранович за проект ЮМОРИСТ. Также награду за мужскую роль вручили Алексею Верткову за работу в фильме ВОСКРЕСЕНЬЕ.
«Белых слонов» за актерские работы на ролях второго плана получили Александр Балуев и Наталья Тенякова, сыгравшие в драме ФРАНЦУЗ. Лучшим фильмом-дебютом названа работа Александра Золотухина МАЛЬЧИК РУССКИЙ. Лучшим мультфильмом − короткометражка «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита.
Режиссер Александр Сокуров получил премию «Белый слон» имени Мирона Черненко − бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России − «За честь и достоинство».
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23.01.2020 Автор: Артур Чачелов
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