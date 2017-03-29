Канада стала членом «Евримаж»

Канада присоединилась к фонду «Евримаж». Теперь она будет присутствовать в кинофонде в качестве ассоциированного члена. Официальное членство оформлено в марте 2017 года.

Канада стала первой в истории неевропейской страной в составе «Евримаж». Таким образом, в настоящее время фонд объединяет 37 европейских государств из 47 стран-членов Совета Европы, а также Канаду. «Развитие цифровых технологий в аудиовизуальном секторе в последние годы заметно расширило его позиции на глобальных рынках. Следуя общемировой тенденции, в декабре 2013 года «Евримаж» открыл доступ к своим механизмам поддержки для стран, не входящих в Совет Европы, и Канада стала первой страной вне европейского континента, которая воспользовалась такой возможностью, – поясняет национальный представитель России в Совете «Евримаж» Леонид Демченко. – Наравне с 37 европейскими странами, которые сейчас являются членами фонда, проекты с участием Канады смогут полноценно претендовать на поддержку фонда уже начиная со следующей сессии, которая пройдет с 19 по 23 июня в Братиславе. При этом российские продюсеры находятся в благоприятных условиях при желании напрямую сотрудничать с канадскими коллегами и претендовать на поддержку «Евримаж». Они могут это делать, не привлекая какую-либо еще европейскую страну, поскольку правовая основа для такого взаимодействия уже есть – это Соглашение между Правительствами наших стран об отношениях в аудиовизуальной сфере от 5 октября 1995 года».

По словам Президента фонда Катрин Траутман, «вступление Канады – это новый шаг в истории развития Eurimages, который будет способствовать укреплению уже существующих связей между европейской и канадской киноиндустрией, открывая дополнительные возможности для продюсеров по обе стороны Атлантики».

Фонд «Евримаж» (Eurimages) был создан Советом Европы в 1988 году в целях повышения конкурентоспособности европейской киноиндустрии путем поддержки совместного производства и проката фильмов в странах Европы. С момента основания фонд поддержал в общей сложности 1834 проекта совместного производства на общую сумму порядка 545 млн евро. Прием заявок осуществляется согласно правилам в режиме онлайн на сайте фонда: http://www.coe.int/t/dg4/eurimages. Ближайший срок подачи заявок – 20 апреля 2017 года.

29.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры