Компания «Экспоконтент» стала членом Ассоциации анимационного кино (ААК) России

Компания «Экспоконтент» − официальный представитель в России международных рынков аудиовизуального контента MIPCOM, MIPTV, MIPJunior, MIPDoc, MIPFormats в Каннах (Франция), MIPCancun в Канкуне (Мексика), MIPChina в Ханчжоу (Китай) и Asia Television Forum & Market (ATF) в Сингапуре − вошла в состав Ассоциации анимационного кино (ААК).

Более 10 лет «Экспоконтент» консультирует российские медиакомпании по вопросам участия в крупнейших телевизионных выставках мира и продвижения отечественного контента за рубежом. Клиентами «Экспоконтента» являются ведущие российские анимационные компании, в число которых входят: «Союзмультфильм», ГК «Рики», «Аэроплан», Wizart, «Паровоз», White Ball, AA Studio, «Мельница» и другие. Являясь официальным представителем международной выставки детского аудиовизуального контента MIPJunior, «Экспоконтент» ежегодно помогает отечественным анимационным компаниям успешно представлять свой контент на зарубежном рынке.

С 2018 года компания «Экспоконтент» также выступает оператором объединенного стенда российских компаний под брендом Made in Russia, организованного при поддержке Российского Экспортного Центра (РЭЦ) на телевизионном рынке MIPCOM (2018 г.), выставке детского контента MIPJunior (2018 г.) и на кинорынке Marché du film (2018 г., 2019 г.).

«Российская анимация заняла прочную позицию на зарубежном рынке за последние несколько лет, есть всемирно узнаваемые и популярные у зарубежной аудитории проекты − «Маша и Медведь», «Снежная Королева», «Фиксики», «Смешарики» и другие, − комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент». − Но сейчас пришло время двигаться дальше, брать новую высоту: делать новые хиты, расширять свое присутствие на зарубежных рынках, представлять себя на всех ключевых профессиональных мероприятиях, создавать проекты совместно с зарубежными партнерами − как это уже делают, например, «Рики» и Wizart. Наша компания специализируется именно в этом − в позиционировании и продвижении контента на мировом рынке − поэтому нам интересно предложить компаниям свой опыт и активнее участвовать в развитии российской анимационной индустрии».

Ассоциация анимационного кино – организация, которая объединяет все ключевые российские анимационные студии и представляет интересы отечественной анимационной отрасли как в России, так и за рубежом. Свою работу Ассоциация анимационного кино начала в 2012 году.

«В составе Ассоциации на сегодняшний день 55 членов, и это не только анимационные студии, но и телеканалы, продюсерские компании, лицензионные агентства, сервисные организации. И мы рады, что к нам присоединился «Экспоконтент», – комментирует Ирина Мастусова, директор Ассоциации анимационного кино. – Мы плодотворно сотрудничаем уже много лет и знаем эту компанию как надежного и опытного партнера. За эти годы российская анимация не просто смогла выйти на международный рынок, она сумела завоевать свое достойное место, получить признание и любовь международной аудитории. Количество заключаемых международных контрактов растет с каждым годом, и мы видим в этой динамике немалую заслугу «Экспоконтента». Мы рассчитываем, что включение компании в состав Ассоциации анимационного кино поможет объединить усилия в развитии экспорта анимационного кино и максимально реализовать международный потенциал отечественных анимационных брендов».

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23.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент