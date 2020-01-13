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Фонд кино объявил прием заявок на поддержку фильмов в прокате 2020 года

Речь идет о картинах первых двух кварталов

Фонд кино объявил о начале приема заявок на поддержку национальных фильмов в российском кинопрокате. Это касается проектов, намеченных к выпуску в кинотеатрах страны в первом и втором кварталах этого года. Информация об этом появилась на сайте организации. Там же опубликован соответствующий приказ. 

Фонд готов взять на себя финансовое обеспечение или возмещение финансовых расходов, связанных с выходом картин в прокат. Финансирование ведется на возвратной основе. Прием заявок осуществляется до 24 января.

В 2020 году Фонд кино проведет четыре подобных отбора. Первый, о котором объявлено сейчас, пройдет с 13 по 24 января. С 30 марта по 10 апреля заявок ждут от национальных фильмов, выходящих в прокат во 2 и 3 кварталах года, с 20 по 31 июля − от национальных фильмов, выходящих в прокат в 3 и 4 кварталах года, с 19 по 30 октября − от национальных фильмов, выходящих в прокат в 4 квартале 2020-го и 1 квартале 2021 года.

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13.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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