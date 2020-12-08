Фонд кино назвал победителей питчингов детско-семейного и анимационного кино

Фонда кино опубликовал перечень проектов детско-семейного кино и уникальных авторских национальных анимационных фильов, подлежащих финансированию в текущем году. Решение принималось Советом Фонда по итогам отбора и питчингов.
Очная защита проектов прошла в Большом зале РИА «Россия Сегодня» 10 ноября. В тот день на суд экспертов было предложено три авторских национальных анимационных фильма: проект от ООО «Студия М.И.Р.» и режиссера Ирины Евтеевой ОТЕЛЬ «ОНЕГИН», проект от студии «ШАР» и Андрея Хржановского СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ, а также новый фильм Юрия Норштейна ШИНЕЛЬ. Все три получили поддержку Фонда.
В тот же день членам комиссии по детскому и семейному кино было представлено двенадцать новых работ соответствующего направления. Среди них − шесть художественных игровых и шесть полнометражных анимационных фильмов. В результате поддержку получили десять проектов.
|
№
|
Организация кинематографии
|
Название проекта
|
1
|
ООО «Союзмультфильм»
|
ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ
|
2
|
ООО «Карго»
|
ИСКАТЕЛИ
|
3
|
АО «Цифровое Телевидение»
|
4
|
ООО «Три А»
|
КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
|
5
|
ООО «Друг Друга»
|
ЛИЗА И ВОЛШЕБНЫЙ МАКЕТ
|
6
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|
7
|
ООО «Водород 2011»
|
ПРИЗРАК 2
|
8
|
ООО «Махорт Продакшн»
|
ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ
|
9
|
ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
|
ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ
|
10
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
Помимо вышеупомянутых проектов Совет Фонда кино решил поддержать один фильм, от компании, не входящей в число кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства. Это лента ООО «Ай Ди Продакшн» МАТЬ МОЕГО СЫНА.
Кроме того, Фонд определился с проектом, прокат которого поддержит в 4 квартале 2020 года и 1 квартале 2021 года. Это лента КОНЕК-ГОРБУНОК.
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08.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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