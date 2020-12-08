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Фонд кино назвал победителей питчингов детско-семейного и анимационного кино

Организация поддержит практически все представленные проекты

Фонда кино опубликовал перечень проектов детско-семейного кино и уникальных авторских национальных анимационных фильов, подлежащих финансированию в текущем году. Решение принималось Советом Фонда по итогам отбора и питчингов.

Очная защита проектов прошла в Большом зале РИА «Россия Сегодня» 10 ноября. В тот день на суд экспертов было предложено три авторских национальных анимационных фильма: проект от ООО «Студия М.И.Р.» и режиссера Ирины Евтеевой ОТЕЛЬ «ОНЕГИН», проект от студии «ШАР» и Андрея Хржановского СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ, а также новый фильм Юрия Норштейна ШИНЕЛЬ. Все три получили поддержку Фонда.

В тот же день членам комиссии по детскому и семейному кино было представлено двенадцать новых работ соответствующего направления. Среди них − шесть художественных игровых и шесть полнометражных анимационных фильмов. В результате поддержку получили десять проектов. 

Организация кинематографии

Название проекта

1

ООО «Союзмультфильм»

ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ

2

ООО «Карго»

ИСКАТЕЛИ

3

АО «Цифровое Телевидение»

КОЩЕЙ

4

ООО «Три А»

КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО ВОЛКОБОЯ

5

ООО «Друг Друга»

ЛИЗА И ВОЛШЕБНЫЙ МАКЕТ

6

ЗАО «Мотор фильм студия»

МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА

7

ООО «Водород 2011»

ПРИЗРАК 2

8

ООО «Махорт Продакшн»

ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ

9

ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»

ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ

10

ООО «Кинокомпания «СТВ»

ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

Помимо вышеупомянутых проектов Совет Фонда кино решил поддержать один фильм, от компании, не входящей в число кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства. Это лента ООО «Ай Ди Продакшн» МАТЬ МОЕГО СЫНА.

Кроме того, Фонд определился с проектом, прокат которого поддержит в 4 квартале 2020 года и 1 квартале 2021 года. Это лента КОНЕК-ГОРБУНОК

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08.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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