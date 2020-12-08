Фонд кино назвал победителей питчингов детско-семейного и анимационного кино

Фонда кино опубликовал перечень проектов детско-семейного кино и уникальных авторских национальных анимационных фильов, подлежащих финансированию в текущем году. Решение принималось Советом Фонда по итогам отбора и питчингов.

Очная защита проектов прошла в Большом зале РИА «Россия Сегодня» 10 ноября. В тот день на суд экспертов было предложено три авторских национальных анимационных фильма: проект от ООО «Студия М.И.Р.» и режиссера Ирины Евтеевой ОТЕЛЬ «ОНЕГИН», проект от студии «ШАР» и Андрея Хржановского СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ, а также новый фильм Юрия Норштейна ШИНЕЛЬ. Все три получили поддержку Фонда.

В тот же день членам комиссии по детскому и семейному кино было представлено двенадцать новых работ соответствующего направления. Среди них − шесть художественных игровых и шесть полнометражных анимационных фильмов. В результате поддержку получили десять проектов.

№ Организация кинематографии Название проекта 1 ООО «Союзмультфильм» ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ 2 ООО «Карго» ИСКАТЕЛИ 3 АО «Цифровое Телевидение» КОЩЕЙ 4 ООО «Три А» КРАСНАЯ ШАПОЧКА.

ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО ВОЛКОБОЯ 5 ООО «Друг Друга» ЛИЗА И ВОЛШЕБНЫЙ МАКЕТ 6 ЗАО «Мотор фильм студия» МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 7 ООО «Водород 2011» ПРИЗРАК 2 8 ООО «Махорт Продакшн» ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ 9 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ 10 ООО «Кинокомпания «СТВ» ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

Помимо вышеупомянутых проектов Совет Фонда кино решил поддержать один фильм, от компании, не входящей в число кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства. Это лента ООО «Ай Ди Продакшн» МАТЬ МОЕГО СЫНА.

Кроме того, Фонд определился с проектом, прокат которого поддержит в 4 квартале 2020 года и 1 квартале 2021 года. Это лента КОНЕК-ГОРБУНОК.

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08.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино