Питчинги Фонда кино 2020: детское и семейное кино

10 ноября Большом зале МИА «Россия сегодня» прошла очная защита проектов для детской и семейной аудитории, претендующих на господдержку производства. Членам комиссии по детскому и семейному кино было представлено двенадцать работ. Среди них − 6 художественных игровых и 6 полнометражных анимационных фильмов. На защиту каждого проекта было отведено семь минут.

Первым представленным проектом был мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА. О будущем продолжении успешной картины от компании «Лицензионные бренды» экспертам рассказывали продюсер Роман Борисевич и сценарист Василий Ровенский. Они приоткрыли завесу тайны над сюжетом новой картины (теперь герои отправляются не в Китай, а в Америку), а также представили готовые видеофрагменты фильма, демонстрирующие высокое качество анимации и универсальность юмора. Первое БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ оказалось востребовано публикой (1 млн зрителей в России и 2 млн за рубежом) и хорошо себя проявило в международном прокате (это самый кассовый российский фильм 2020 года за рубежом). Новая часть выйдет 2022 году. У Фонда запрашивают сумму, покрывающую весь бюджет проекта, и этот факт насторожил экспертов. Кроме того, члены совета обратили внимание на явную ориентированность мультфильма на зарубежного зрителя, однако продюсеры парировали, назвав выбранную концепцию универсальной.

Следующими новый анимационный фильм «Союзмультфильма» ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ экспертам представили продюсеры Лика Бланк и Юлия Осетинская. Это полнометражное продолжение свежего мультсериала «Тайна медовой долины», который студия снимает по сценарным наработкам Дарьи Донцовой. Как и мультсериал, новый проект − комедийный приключенческий детектив. Он будет рассчитан на широкую аудиторию, а не только на самых маленьких зрителей. Для улучшения сценария и увеличения количества юмора к проекту привлекут «людей из комедийной индустрии». Экспертам продемонстрировали видеоматериалы, представляющие героев проекта, сюжет и характеризирующие имеющийся уровень анимации и выбранный стиль повествования. Продюсеры признались, что рассчитывают сделать из проекта полнометражную трилогию, которая дополнит существующий мультсериал. Бюджет ЗОЛОТОГО УЛЬЯ − 250 млн рублей (без промо). В кинотеатрах рассчитывают создать не менее 390 млн.

Продюсер и режиссер Карен Оганесян и сценарист Полина Иванова представили проект полнометражного приключенческого художественного фильма ИСКАТЕЛИ. Лента расскажет про Ивана Грозного, который отправляется путешествовать во времени, но попадает в современную Москву − к переживающей кризис семье с двумя детьми-подростками и помогает поколениям наладить отношения. Параллельно всему этому есть история со злой колдуньей и поиском сокровищ. Для презентации проекта в Фонде создатели специально сняли оригинальную видеооткрытку с участием Кирилла Кяро. В ней в общих чертах рассказали о сюжетной канве, героях, локациях и масштабе задумки. Кроме того, особо отмечено, что в новом проекте Иван Грозный будет не похож на свой привычный образ из учебников или комедии ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ (в видеопрезентации у Грозного негрозное лицо Сергея Бурунова). Создатели картины надеются собрать в прокате 650 млн рублей, однако эксперты усомнились в достижимости этой цифры. Карен Оганесян признался, что будет доволен и сборами в 400-550 млн. Цифры бюджета в презентации не фигурировали.

Следующим представляли мультфильм КОЩЕЙ. НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ от компании «Цифровое телевидение» − одной из структур ВГТРК и «Ростелекома». Фактически, это полный метр, выросший из анимационной сериальной франшизы «Сказочный патруль». Мультфильм покажет знакомого отрицательного сказочного героя в неожиданном свете: он здесь похож на современного рыцаря, ездит на мотоцикле и борется со злом. Компания занимается проектом уже три года, сейчас он на финальной стадии. Экспертам продемонстрировали готовый тизер. Проект активно продается за рубеж, есть договоренность с многими ключевыми рынками и в том числе Китаем. В России выпускать картину будет «Каропрокат», а поддерживать − холдинг ВГТРК и канал «Россия 1». Бюджет производства − 200 млн рублей, на промо хотят потратить до 70 млн. У Фонда запрашивают 60 млн.

Продюсер Лина Арифулина и режиссер Александр Баршак снова представили современную сказку КРАСНАЯ ШАПОЧКА. ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО ВОЛКОБОЯ. Это тоже попытка посмотреть на знакомых персонажей в неожиданном ракурсе. Обещано «яркое, запоминающее, удивительное произведение» в жанре фэнтези с экшном, хорошей картинкой и яркой работой художников-постановщиков. Режиссер отметил, что «такого у нас еще никто не делал». В фильме придуман оригинальный параллельный сказочный мир, в котором множество персонажей, в том числе и необычные волки (их будут отрисовывать на компьютере, как собаку в фильме ЗОВ ПРЕДКОВ). Лента уже снята, сейчас идет период пост-продакшна, картина будет готова к концу 2021 года. Эксперты отметили, что описание проекта вызывает ассоциации с мрачным и даже нуарным кино, а представленные на презентации фотоматериалы со съемок говорят о прямо противоположном. Создатели заявили, что такого диссонанса в самом проекте не будет, а то, что смутило экспертов лишь отражает существующие в фильме разные параллельные миры. Прокатчика у картины нет, но есть заинтересованность компании Disney.

Продюсер Сергей Корнихин вместе со сценаристом и продюсером Николаем Куликовым представили проект сказки ЛИЗА И ВОЛШЕБНЫЙ МАКЕТ. Лента рассказывает о находящемся в одном из музеев макете России, на котором в окружении миниатюрных объектов живут маленькие человечки. Днем они замирают, а по ночам оживают, но об этом никто не знает. Именно их должна спасти главная героиня, узнавшая, что макет вскоре будет разрушен. Создатели картины пообещали много приключений и юмора с ориентацией на все слои аудитории. В качестве аналогов будущей картины называлась НОЧЬ В МУЗЕЕ и ИСТОРИЯ ИГРУШЕК. В дримкасте продюсеров − Саша Бортич, а режиссером уже точно станет Кирилл Соколов (ПАПА, СДОХНИ!), для которого, как он сам заявил, проект станет настоящим вызовом. Бюджет картины 350 млн рублей, а собрать планируют не менее 800 млн. Прокатчиком выступит Universal. Проект уже заинтересовал одну из медиагрупп, которая готова выкупить все телеправа на него за 110 млн рублей.

Продюсер Михаил Курбатов из «Мотор фильм студии» и режиссер Александр Галибин представили проект МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА. Эта команда ранее сделала отмеченный призами и хорошей критикой фильм СЕСТРЕНКА. Новая картина повествует о двух девочках из разных семей, чьи родители (в исполнении Павла Прилучного и Юлии Снигирь) пытаются сойтись и создать новую ячейку общества. Дети выступают против и делают все, чтобы разлучить своих любимых взрослых. Галибин отметил, что ему бы хотелось сделать детское кино, схожее по тональности с фильмами Ролана Быкова.

Михаил Врубель и Александр Андрющенко снова представили экспертам Фонда проект ПРИЗРАК 2. Это продолжение фильма 2015 года с Федором Бондарчуком и Семеном Трескуновым в главных ролях. Продюсеры отметили, что ПРИЗРАК был одним из первых успешных российских семейных проектов нового времени, что подтверждают и его сборы, и телевизионные рейтинги, и высокая узнаваемость у зрителя сейчас. Второй части придумали «свежую и оригинальную концепцию», сохранив всех звезд первой картины. В проморолике, пообещали «в два раза больше призраков». Режиссер Александр Войтинский также отметил, что теперь это не история дружбы, а история любви. Фильм будет готов в 2022 году, прокатчиком будет компания Sony.

Альбина Мухаметзянова из компании «Студия «Детский канал» представила проект СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ, основанный на популярном мультсериале «Тима и Тома». Этот мультсериал сейчас активно развивается и приобретает известность во всем мире: у него хорошие международные продажи. Создатели уверены, что через два года, когда СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ будет готов, франшиза выйдет на пик популярности. На питчинге показали видеоматериалы, в которых рассказали об успехах мультфильма на международных рынках и познакомили с некоторыми особенностями сюжета будущего полнометражного фильма. Экспертов несколько смутил тот факт, что создатели просят у Фонда кино 100% своего запланированного бюджета, а также не понравилось общее качество анимации и ориентация на узкую аудиторию (дети 3-7 лет). Тем не менее, продюсеры фильма все равно подтвердили, что рассчитывают собрать в кинотеатрах не менее 200 млн рублей.

Компания «Махорт Продакшн» в лице продюсера Алексея Казакова снова представила на суд экспертов комедийный приключенческий фильм ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ. Это фильм про подростка, который знакомится с собой из будущего, причем в нескольких образах из разных параллельных вселенных. За эти образы отвечает многогранный Сергей Бурунов. Вместе они пытаются спасти отца мальчика. Постановщиком картины станет Дмитрий Дьяченко (СУПЕРБОБРОВЫ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ), который обратился к экспертам по видеосвязи, особо отметив лежащую в основе проекта интересную идею, благодаря которой он, несмотря на свою занятость, готов им заниматься. Алексей Казаков рассказал, что сценарий сейчас продолжает дорабатываться и улучшаться, так как авторы хотят сделать «настоящий аттракцион». Снимать кино начнут в 2021 году. Бюджет − 280 млн рублей, бюджет промо − 100 млн рублей, прокатчиком станет Sony Pictures. У Фонда запрашивают 150 млн.

Продюсер Артем Васильев и режиссер Дмитрий Высоцкий рассказали о проекте ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ − полнометражной истории на основе популярного мультсериала от «СТС-Медиа» и компании «Метрафильмс». Артем Васильев рассказал, что бренд на подъеме и потому сейчас самое время делать большой кинофильм. Режиссер отметил, что специально для этого фильма будут значительно улучшать изображение (в самом сериале анимация намерено упрощена), работать над звуком и музыкой, писать песни. Однако общая и хорошо знакомая зрителям стилистика «Трех котов» сохранится. Прокатчиком картины будет Sony, медиаподдержку будет оказывать холдинг «СТС-Медиа».

Последним внимание экспертов привлек продюсер Сергей Сельянов, представлявший полнометражную анимацию ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА. Впервые этот проект был заявлен на лидерских питчингах в марте 2019 года, а также представлялся на прошлогоднем фондовском питчинге детско-семейного кино, однако ни разу не получил господдержки. Тем не менее, работа над мультфильмом в самом разгаре, его выход намечен на декабрь 2021 года. Экспертам фонда продемонстрировали музыкальный сиззл проекта, а также показали небольшой видеоотрывок, отражающий неплохое качество анимации. Сергей Сельянов снова отметил, что одним из главных украшений мультфильма является классическая музыка П.И. Чайковского.

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10.11.2020 Автор: Артур Чачелов