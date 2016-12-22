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«Формула кино» и «Афимолл» урегулировали спор об аренде

Киносеть и торговый центр продолжат сотрудничество

ТРЦ «Афимолл Сити» и сеть кинотеатров «Формула Кино» объявили о достижении договоренностей о продолжении сотрудничества. 22 декабря компании заключили дополнительное соглашение к договору аренды, в котором была зафиксирована ставка аренды, устраивающая обе стороны. Она будет действовать до конца действия договора. Ее размер не раскрывается.

Напомним, что в конце ноября киносеть подала в суд на торговый центр, пытаясь таким образом изменить условия и ставку аренды площадей, занимаемых ее кинотеатром. У «Формулы кино» к тому времени накопилась задолженность перед «Афимоллом». Спустя некоторое время кинотеатр получил уведомление с требованием освободить занимаемые им помещения.   

Подписанием дополнительного соглашения ТРЦ «Афимолл Сити» и сеть кинотеатров «Формула Кино» урегулировали все имевшиеся претензии и обязались в срок до 28 декабря 2016 года обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с заявлениями о полном отказе от всех своих исков. Подписанное соглашение явилось результатом переговоров, состоявшихся 13 декабря 2016 года, в рамках которых была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между ТРЦ «Афимолл Сити» и кинотеатром.

22.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Формула кино

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