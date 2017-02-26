В США вручили «Золотую Малину»

В субботу 25 февраля, накануне церемонии вручения премии «Оскар» в США назвали мена победителей антипремии «Золотая малина», отмечающей худшие достижения американского киноискусства за прошедший год. Абсолютными лидерами по числу номинаций были фильмы ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2 и БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ. В результате, лента Зака Снайдера получила сразу четыре «Малины»: за «худший сиквел», «худший сценарий» и «худшую роль второго плана». Кроме того, награды удостоились исполнители главной роли в фильме Бен Аффлек и Генри Кавилл – их назвали худшим экранным дуэтом. ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2, несмотря на число номинаций, «победителем» не стал. «Малиной» отмечена лишь актриса Кристен Уиг, названная худшей исполнительницей женской роли второго плана.

Четыре «Малины» также собрал документальный фильм АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: СЕКРЕТНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. Эта лента названа худшим фильмом года. Беки Тернер, воплотившая образ экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, стала худшей актрисой года, а Динеш Д'Соуза признан худшим режиссером и исполнителем главной мужской роли. В отличие от большинства голливудских победителей, Д'Соуза не побоялся прийти на церемонию и принять награду лично. «Я, конечно, оскорблен, но все равно это просто фантастика, – заявил он со сцены. – Моим поклонникам понравится то, что вы ненавидите меня».

Отдельную «Золотую малину» – за искупление грехов – получил 61-летний актер и режиссер Мел Гибсон за режиссерскую работу в фильме ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ.

26.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС