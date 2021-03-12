«Доктор Дулиттл» и польская эротика лидируют по числу номинаций «Золотой малины»

41-я ежегодная премия Razzie Awards («Золотая малина») назвала номинантов на звание худших в 2020 году. Лидерами по числу упоминаний на этот раз стали блокбастер студии Universal УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА и польский эротический фильм 365 ДНЕЙ. Каждый из проектов получил по шесть номинаций. Для американского блокбастера это, в частности, номинации за худший фильм, худший ремейк, худшего актера (лично для Роберта Дауни-младшего), худшего режиссера, худший сценарий и худший экранный дуэт.
Польская картина 365 ДНЕЙ попала в номинации «Золотой малины» из-за изменения в правилах. Как заявляли организаторы антипремии, из-за «действительно ужасного» для проката пандемийного 2020 года они не смогли найти достаточного количества плохих фильмов в одном только американском прокате и расширили горизонты. 365 ДНЕЙ во всем мире демонстрируется через Netflix.
Пять номинаций на «Золотую малину» получил фильм Sony ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ. Он претендует на звание худшего фильма, а также номинирован за худшую актрису второго плана (дважды − Мэгги Кью и Люси Хейл), худший сценарий и худший римейк.
Режиссерский дебют Sia МЬЮЗИК засветился в четырех номинациях − худший фильм, худший режиссер, худший актер (Кейт Хадсон) и худшая актриса второго плана (Мэдди Зиглер). Дважды упомянут фантастический экшн ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984: как худший ремейк/сиквел и за худшую исполнительницу второстепенной роли (Кристен Уиг).
Интересно, что в одной из номинаций засветился и российско-китайский фильм ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. За роль в нем на «Малину» номинирован Арнольд Шварценеггер.
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12.03.2021 Автор: Артур Чачелов
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