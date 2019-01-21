Стали известны номинанты «Золотой малины»

Антипремия «Золотая малина», которая вот уже 39 лет вручается за самые сомнительные кинодостижения, объявила номинантов 2019 года. Фильмов, попавших в поле зрения устроителей премии, оказалось не так уж и много, потому явного антилидера среди номинантов не нашлось. В этом году сразу по шесть номинаций получили ленты КОДЕКС ГОТТИ, ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ХОЛМС & ВАТСОН и СМЕРТЬ НАЦИИ.

В номинации «Худший фильм года» представлены КОДЕКС ГОТТИ, ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ХОЛМС & ВАТСОН, ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ и РОБИН ГУД: НАЧАЛО. Худшим актером могут стать: Брюс Уиллис за фильм ЖАЖДА СМЕРТИ, Джонни Депп за озвучение мультфильма ШЕРЛОК ГНОМС, Джон Траволта за КОДЕКС ГОТТИ, Уилл Феррелл за ХОЛМС & ВАТСОН и... Дональд Трамп за появление в документальных фильмах СМЕРТЬ НАЦИИ и ФАРЕНГЕЙТ 11/9.

Угроза получить «Золотую малину» как худшей актрисе нависла над Эмбер Херд за фильм ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ, Амандой Сайфред за проект КЛАКЕР, Мелиссой МакКарти сразу за две роли (ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ и ДУША КОМПАНИИ), Дженнифер Гарнер за роль в БАГРОВОЙ МЯТЕ и даже Хелен Миррен за проект ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ.

На звание худшего экранного дуэта претендуют Уилл Феррелл и Джон Си Райли (ХОЛМС & ВАТСОН), Келли Престон и Джон Траволта (КОДЕКС ГОТТИ), а также Джонни Депп и его увядающая карьера (за работу над проектом ШЕРЛОК ГНОМС), Дональд Трамп и его мелочность (документальные проекты СМЕРТЬ НАЦИИ и ФАРЕНГЕЙТ 11/9), а также любое появление на экране живых актеров и кукол в фильме ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

Худшего режиссера будут выбирать из Брайана Хенсона (ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ), Джеймса Фоули (ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ), Кевина Коннолли (КОДЕКС ГОТТИ), братьев Спириг (ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ) и Этана Коэна (ХОЛМС & ВАТСОН).

Победителей в номинациях «Золотой малины» по традиции объявят перед церемонией вручения премии «Оскар», то есть 23 февраля.

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21.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Golden Razzie