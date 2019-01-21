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Стали известны номинанты «Золотой малины»

Антипремию за сомнительное кино по традиции вручат накануне «Оскара»

Антипремия «Золотая малина», которая вот уже 39 лет вручается за самые сомнительные кинодостижения, объявила номинантов 2019 года. Фильмов, попавших в поле зрения устроителей премии, оказалось не так уж и много, потому явного антилидера среди номинантов не нашлось. В этом году сразу по шесть номинаций получили ленты КОДЕКС ГОТТИ, ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ХОЛМС & ВАТСОН и СМЕРТЬ НАЦИИ.

В номинации «Худший фильм года» представлены КОДЕКС ГОТТИ, ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ХОЛМС & ВАТСОН, ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ и РОБИН ГУД: НАЧАЛО. Худшим актером могут стать: Брюс Уиллис за фильм ЖАЖДА СМЕРТИ, Джонни Депп за озвучение мультфильма ШЕРЛОК ГНОМС, Джон Траволта за КОДЕКС ГОТТИ, Уилл Феррелл за ХОЛМС & ВАТСОН и... Дональд Трамп за появление в документальных фильмах СМЕРТЬ НАЦИИ и ФАРЕНГЕЙТ 11/9.

Угроза получить «Золотую малину» как худшей актрисе нависла над Эмбер Херд за фильм ЛОНДОНСКИЕ ПОЛЯ, Амандой Сайфред за проект КЛАКЕР, Мелиссой МакКарти сразу за две роли (ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ и ДУША КОМПАНИИ), Дженнифер Гарнер за роль в БАГРОВОЙ МЯТЕ и даже Хелен Миррен за проект ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ.

На звание худшего экранного дуэта претендуют Уилл Феррелл и Джон Си Райли (ХОЛМС & ВАТСОН), Келли Престон и Джон Траволта (КОДЕКС ГОТТИ), а также Джонни Депп и его увядающая карьера (за работу над проектом ШЕРЛОК ГНОМС), Дональд Трамп и его мелочность (документальные проекты СМЕРТЬ НАЦИИ и ФАРЕНГЕЙТ 11/9), а также любое появление на экране живых актеров и кукол в фильме ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.  

Худшего режиссера будут выбирать из Брайана Хенсона (ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ), Джеймса Фоули (ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ), Кевина Коннолли (КОДЕКС ГОТТИ), братьев Спириг (ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ) и Этана Коэна (ХОЛМС & ВАТСОН).

Победителей в номинациях «Золотой малины» по традиции объявят перед церемонией вручения премии «Оскар», то есть 23 февраля. 

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21.01.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Golden Razzie

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