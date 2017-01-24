«Золотая малина» объявила номинантов

Самая известная антипремия мира, объявила своих номинантов. Награда, которую часто называют «Антиоскаром», каждый раз вручается тем, чьи достижения в сфере кино за год можно назвать весьма сомнительными. И пусть выбор субъективен и не всегда объясним, но чаще всего «Золотая малина» действительно отмечает худших.

На этот раз наибольшего количества упоминаний в номинациях заслужили проекты ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2 и БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Они поборются за девять и восемь наград соответственно.

«Золотую малину» вручат победителям 25 февраля – за день до того, как киноакадемики наградят «Оскаром» лучших представителей киноиндустрии.

Худший фильм

БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

БОГИ ЕГИПТА

АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ

ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2

Худший актер

Бен Аффлек — БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Джерард Батлер — БОГИ ЕГИПТА и ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА

Генри Кавилл — БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Роберт Де Ниро — ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Динеш Д‘Соуза — АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Бен Стиллер — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2

Худшая актриса

Меган Фокс — ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2

Тайлер Перри — ХЕЛЛОУИН МЭДЕИ

Джулия Робертс — НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ

Ребека Тернер — АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Наоми Уоттс — ДИВЕРГЕНТ: ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ и ВЗАПЕРТИ

Шейлин Вудли — ДИВЕРГЕНТ: ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ

Худший актер второго плана

Николас Кейдж — СНОУДЕН

Джонни Депп — АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Уилл Феррелл — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2

Джесси Айзенберг — БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Джаред Лето — ОТРЯД САМОУБИЙЦ

Оуэн Уилсон — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2

Худшая актриса второго плана

Джулианна Хаф — ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кейт Хадсон — НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ

Обри Плаза — ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Джейн Сеймур — ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО

Села Уорд — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ

Кристен Уиг — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2

Худший экранный дуэт

Бен Аффлек и его худший враг Генри Кавилл — БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Любая пара египетских богов или смертных — БОГИ ЕГИПТА

Джонни Депп и его тошнотворно яркий костюм — АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Весь состав некогда уважаемых актеров — ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА

Тайлер Перри и его поношенный парик — ХЕЛЛОУИН МЭДЕИ

Бен Стиллер и его несмешной друг Оуэн Уилсон — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2

Худший ремейк, пародия или сиквел

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2

ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2

Худший режиссер

Динеш Д‘Соуза и Брюс Шули — АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Роланд Эммерих — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ

Тайлер Перри — ХЕЛЛОУИН МЭДЕИ

Алекс Пройас — БОГИ ЕГИПТА​​​​​​​

Зак Снайдер — БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Бен Стиллер — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2

Худший сценарий

БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

БОГИ ЕГИПТА​​​​​​​

АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ

ОТРЯД САМОУБИЙЦ

24.01.2017 Автор: Артур Чачелов