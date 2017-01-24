«Золотая малина» объявила номинантов

Самая известная антипремия мира, объявила своих номинантов. Награда, которую часто называют «Антиоскаром», каждый раз вручается тем, чьи достижения в сфере кино за год можно назвать весьма сомнительными. И пусть выбор субъективен и не всегда объясним, но чаще всего «Золотая малина» действительно отмечает худших.
На этот раз наибольшего количества упоминаний в номинациях заслужили проекты ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2 и БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Они поборются за девять и восемь наград соответственно.
«Золотую малину» вручат победителям 25 февраля – за день до того, как киноакадемики наградят «Оскаром» лучших представителей киноиндустрии.
Худший фильм
БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
БОГИ ЕГИПТА
АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2
Худший актер
Бен Аффлек — БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Джерард Батлер — БОГИ ЕГИПТА и ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА
Генри Кавилл — БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Роберт Де Ниро — ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Динеш Д‘Соуза — АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Бен Стиллер — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2
Худшая актриса
Меган Фокс — ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2
Тайлер Перри — ХЕЛЛОУИН МЭДЕИ
Джулия Робертс — НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ
Ребека Тернер — АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Наоми Уоттс — ДИВЕРГЕНТ: ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ и ВЗАПЕРТИ
Шейлин Вудли — ДИВЕРГЕНТ: ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ
Худший актер второго плана
Николас Кейдж — СНОУДЕН
Джонни Депп — АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Уилл Феррелл — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2
Джесси Айзенберг — БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Джаред Лето — ОТРЯД САМОУБИЙЦ
Оуэн Уилсон — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2
Худшая актриса второго плана
Джулианна Хаф — ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Кейт Хадсон — НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ
Обри Плаза — ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Джейн Сеймур — ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО
Села Уорд — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
Кристен Уиг — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2
Худший экранный дуэт
Бен Аффлек и его худший враг Генри Кавилл — БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Любая пара египетских богов или смертных — БОГИ ЕГИПТА
Джонни Депп и его тошнотворно яркий костюм — АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Весь состав некогда уважаемых актеров — ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА
Тайлер Перри и его поношенный парик — ХЕЛЛОУИН МЭДЕИ
Бен Стиллер и его несмешной друг Оуэн Уилсон — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2
Худший ремейк, пародия или сиквел
АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2
ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2
Худший режиссер
Динеш Д‘Соуза и Брюс Шули — АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Роланд Эммерих — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
Тайлер Перри — ХЕЛЛОУИН МЭДЕИ
Алекс Пройас — БОГИ ЕГИПТА
Зак Снайдер — БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Бен Стиллер — ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2
Худший сценарий
БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
БОГИ ЕГИПТА
АМЕРИКА ХИЛЛАРИ: ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
ОТРЯД САМОУБИЙЦ
24.01.2017 Автор: Артур Чачелов
В США раздали «Золотую малину»
Объявлены номинанты на «Золотую малину»