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Впервые за 25 лет в Индии в прокат выходит российское кино

В кинотеатрах появится «Экипаж»

Российский фильм ЭКИПАЖ выходит в Индии уже 20 января. Это первый за последние 25 лет фильм из нашей страны, который покажут в местном прокате. Выход ленты на этом рынке – это в первую очередь эксперимент. Потому первое время число экранов, на которых будут показывать картину, будет ограничено: фильм появится только на 250 площадках.

По сообщениям местного дистрибьютора RG Studios, для выпуска в Индии российскую ленту уже перевели на несколько популярных в Индии языков – английский, хинди, тамили и телугу. «Важная часть этого фильма, которая мне очень нравится, это его эмоциональная составляющая. Не говоря уже о прекрасных визуальных эффектах, которые при этом не оттесняют эмоции. Мне кажется, что индийской аудитории это должно понравиться», – заявил ТАСС один из основателей и руководителей компании RG Studios Ирфан Сиддики.

 

19.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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