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«КАРО» вступает в Международный союз кинотеатров UNIC

Это первая российская киносеть в данной организации

Сеть кинотеатров «КАРО» стала первой среди российский показчиков, вступившей в Международный союз кинотеатров (UNIC). Эта международная ассоциация, объединяющая киносети и национальные объединения кинотеатров из 36 стран Европы. Деятельность UNIC направлена на продвижение социальной, культурной и экономической значимости кинотеатров на европейском и международном рынках.
 
«Вступление в UNIC – большая честь для нас и важный шаг для российского кинобизнеса, – говорит Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. – Это отличная возможность для обмена опытом и заимствования лучших бизнес-решений в сфере кинотеатрального сектора. Мы работаем в разных странах, в разных культурах, но нас объединяют общие тренды и задачи. Кроме того, это шанс получить независимую оценку своей работы, и мы сделаем все, чтобы достойно представлять интересы отечественной индустрии на европейском рынке».

UNIC и «КАРО» приступают к сотрудничеству незамедлительно, но официальное включение российской киносети в ассоциацию состоится во время следующего заседания Генеральной Ассамблеи UNIC, которое пройдет в рамках ежегодной конвенции UNIC CineEurope в июне 2017 года. 
 
«Мы счастливы приветствовать «КАРО» в составе UNIC. За последние десять лет эта киносеть сыграла важную роль в возрождении похода в кино как одного из главных способов проведения культурного досуга в России, внедрив в стране концепцию кинотеатров нового поколения. Мир кино становится все более интернациональным и сплоченным, и все организации в составе UNIC с нетерпением ждут возможности взаимодействия с «КАРО» с целью обмена опытом и поиска новых решений по привлечению аудитории в кинотеатры», – говорит Президент UNIC Фил Клэпп.
 
В ноябре 2016 года сеть «КАРО» стала первой российской киносетью, приглашенной на конференцию UNIC Cinema Days, где представила доклад в секции «Создание уникального предложения для зрителей в кинотеатрах и формирование будущего спроса».

14.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО

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