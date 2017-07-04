«КАРО» открывает новый мультиплекс в Санкт-Петербурге

Сеть кинотеатров «КАРО» 26 августа открывает в Петербурге свою восьмую площадку – «КАРО 11 Охта». Это будет самый большой объект сети в городе – он займет более 7 тыс. кв.м. на четвертом этаже ТРЦ «Охта Молл». В кинотеатре будет 11 залов общей вместимостью более двух тысяч человек.

Важным отличием «КАРО 11 Охта» от других кинотеатров Санкт-Петербурга станет наличие двух залов премиального широкоэкранного формата LUXE: A RealD Experience, рассчитанных на поклонников супербольших экранов. Залы LUXE оснащены огромными экранами Precision White Screens, всепоглощающим звуком Barco Auro и удобными сидениями с увеличенным расстоянием между рядами.

«Прежде чем создать кинотеатр, мы долго изучали рынок Санкт-Петербурга, чтобы предложить жителям города нечто совершенно особенное, – говорит президент сети Ольга Зинякова. – «КАРО» в ТРЦ «Охта Молл» – это больше, чем кинотеатр. Это будет киноцентр, в котором можно будет не только смотреть, но и изучать кино, обсуждать его, посещать премьеры с участием известных актеров и режиссеров. Мы предложим нашим гостям все разнообразие форматов и самый широкий репертуар: новинки, лекции с именитыми деятелями киноиндустрии, ретроспективы культовых фильмов, прямые трансляции спортивных и театральных событий, фестивали и, конечно, эксклюзивные проекты. В последние выходные лета – 26 и 27 августа – кинотеатр начнет свою работу масштабным кинофестивалем в «Охта Молле», и каждый сможет получить свое приглашение на сайте karofilm.ru. На больших экранах всех 11 залов можно будет вновь увидеть любимые блокбастеры и оценить новый уровень качества похода в кино».

В «КАРО 11 Охта» откроются два зала КАРО Black. Для самых взыскательных гостей здесь будут предложены первоклассные условия для кинопросмотра, включая полностью раскладывающиеся кресла, подушки и пледы, а также персональную консьерж-службу.

Еще одна новинка для кинотеатров города – эксклюзивная система сервиса, включающая кинобар формата u-choose. В ассортименте кинобара будет представлено свыше 100 наименований продукции: как традиционные попкорн, начос и кока-кола, так и уникальная линейка продуктов здорового питания, а также продукты для детей. В зоне «КАРО Экспресс» установят терминалы по покупке билетов и продукции кинобара, что позволит избежать очередей.

«Открытие «КАРО» – самое долгожданное событие для нас с момента запуска «Охта Молла», – признается управляющий директор ТРЦ Екатерина Тимофеева. – С 26 августа мы сможем предложить нашим посетителям полный пакет традиционных и уникальных сервисов и развлечений для того, чтобы максимально качественно провести время в торговом центре. Мы рады, что в лице «КАРО» нашли не просто еще одного арендатора, а настоящего креативного партнера, чей вклад в развитие «Охта Молла» обязательно оценят наши посетители».



ТРЦ «Охта Молл» реализуется концерном SRV в квартале, ограниченном улицей Якорная, проспектом Шаумяна, улицей Магнитогорская и проспектом Металлистов. Открытие торгового комплекса состоялось 27 августа 2016 года. Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, является ведущей сетью кинотеатров в России, управляющей 29 современными кинотеатрами (217 залов) в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн. человек. За последние два года открыто три кинотеатра нового поколения в Москве и Московской области. В Петербурге сеть «КАРО» работает с 2005 года, последний кинотеатр в Петербурге был открыт в 2013 году. В планах «КАРО» открытие десяти новых кинотеатров нового поколения в Москве и регионах.

04.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: «КАРО»