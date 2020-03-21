«Каро» приостановила работу части кинотеатров в Москве и области

Сеть кинотеатров КАРО объявила о временной приостановке деятельности части кинотеатров в Москве и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба компании. В связи с распространением коронавируса COVID-19 с 21 марта временно приостановили деятельность кинотеатры «КАРО 4 Подольск», «КАРО 8 Капитолий Вернадского», «КАРО 4 на Шереметьевской», «КАРО 6 Севастопольский».

«Безопасность наших гостей является для нас безусловным приоритетом и мы не можем подвергать риску их здоровье. Мы продолжаем отслеживать ситуацию в Москве и других регионах присутствия сети КАРО и предпринимаем все необходимые меры по обеспечению эпидемиологической безопасности зрителей», − говорится в сообщении компании.

Интересно, что вышеперечисленные объекты находятся на площадях торговых центров, которые принадлежат компании «Энка». По всей видимости, «Каро» удалось договориться с «Энкой» о временном изменении условий аренды, что и позволило закрыть кинотеатры с минимальными потерями для бизнеса. Кроме того, с 23 марта будут временно закрыты мультиплексы «КАРО 13 Кунцево», «КАРО Vegas 22», «КАРО 9 Vegas Каширский», расположенных в торговых центрах компании Crocus Group. По всей видимости, договориться об арендных каникулах удалось и с ней.

Сеть сообщает, что средства за ранее приобретенные билеты в вышеперечисленные кинотеатры, будут возвращены зрителям автоматически. Покупателям придет оповещение об отмене операции.

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21.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО