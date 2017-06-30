КАРО открывает свой второй летний кинотеатр в Москве

1 июля открывается второй кинотеатр сети «КАРО» под открытым небом. Сеть расширяет свое присутствие на открытых площадках Москвы кинотеатром «КАРО – Музеон».



Парк искусств «Музеон» — популярное место отдыха среди москвичей, превратившееся за последние несколько лет в одну из самых динамично развивающихся культурно-просветительских площадок города. «Репертуар «КАРО» прекрасно дополнит уникальную атмосферу «Музеона», – утверждается в сообщении компании, – помимо новинок проката, ориентированных на широкую аудиторию, в кинотеатре будет представлена классика отечественного и зарубежного кинематографа в рамках программы «КАРО.Арт».



«Наш первый кинотеатр под открытым небом работает с 1 июня и, несмотря на нестабильные погодные условия, показывает хорошие результаты. Очевидно, что зрителям нравится формат летнего кинотеатра, и они с удовольствием смотрят кино на свежем воздухе. Мы рады, что теперь можем предложить такое развлечение еще на одной площадке в центре Москвы – в парке искусств «Музеон»»,– отмечает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.



«КАРО Музеон» будет вмещать до 350 зрителей, которые смогут расположиться на стационарных лавочках под большим навесом и мягких пуфах под открытым небом. У входа в кинотеатр для гостей будет работать кинобар с классическим ассортиментом.



Ежедневно в «КАРО Музеон» будет проводиться по одному сеансу до конца сезона. В день открытия зрителям будет показана экранизация романа Стивена Фрая ГИППОПОТАМ.

30.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО