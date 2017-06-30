Новости


КАРО открывает свой второй летний кинотеатр в Москве

Он расположится в парке «Музеон»

1 июля открывается второй кинотеатр сети «КАРО» под открытым небом. Сеть расширяет свое присутствие на открытых площадках Москвы кинотеатром «КАРО – Музеон». 
 
Парк искусств «Музеон» — популярное место отдыха среди москвичей, превратившееся за последние несколько лет в одну из самых динамично развивающихся культурно-просветительских площадок города. «Репертуар «КАРО» прекрасно дополнит уникальную атмосферу «Музеона», – утверждается в сообщении компании, – помимо новинок проката, ориентированных на широкую аудиторию, в кинотеатре будет представлена классика отечественного и зарубежного кинематографа в рамках программы «КАРО.Арт».
 
«Наш первый кинотеатр под открытым небом работает с 1 июня и, несмотря на нестабильные погодные условия, показывает хорошие результаты. Очевидно, что зрителям нравится формат летнего кинотеатра, и они с удовольствием смотрят кино на свежем воздухе. Мы рады, что теперь можем предложить такое развлечение еще на одной площадке в центре Москвы – в парке искусств «Музеон»»,– отмечает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
 
«КАРО Музеон» будет вмещать до 350 зрителей, которые смогут расположиться на стационарных лавочках под большим навесом и мягких пуфах под открытым небом. У входа в кинотеатр для гостей будет работать кинобар с классическим ассортиментом.
 
Ежедневно в «КАРО Музеон» будет проводиться по одному сеансу до конца сезона. В день открытия зрителям будет показана экранизация романа Стивена Фрая ГИППОПОТАМ.

30.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: КАРО

Новости по теме:

«КАРО» открыла первый летний кинотеатр в своей сети

«КАРО» вступает в Международный союз кинотеатров UNIC

В сети кинотеатров «КАРО» новый директор по маркетингу и рекламе

В «КАРО» новый генеральный директор

Сеть «Каро» пригласили к участию в конференции Международного союза кинотеатров (UNIC).


Самое читаемое

Фонд также включил в свою сеть пять кинотеатров «Люксор»

Еще два российских проекта получат поддержку Eurimages

Подробнее
Лучшей картиной киносмотра признана китайская лента «Хохлатый ибис»

ММКФ-2017 назвал победителей

Подробнее
«Холодное танго» пока тоже не блещет

Касса четверга: «Трансформеры» первые, но старт слабее прошлой части

Подробнее
В этом году организация разослала 774 приглашения деятелям кино в 57 странах мира

Киру Муратову и Нану Джорджадзе пригласили в Американскую академию киноискусств

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 