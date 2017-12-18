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«Каро» вложит 150 млн в реновацию «Октября»

При этом закрытия площадки не предполагается

Крупный столичный киноцентр – кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате – ждет значительное обновление. Об этом сообщила компания «Каро», управляющая площадкой. Сам кинотеатр принадлежит холдингу «Газпром-медиа» и компании «Альфа Капитал», он занимает собственное здание площадью 18 тыс. кв. м.

Решение о реновации площадки было принято после продления «Каро» договора долгосрочной аренды здания до 2024 года. Сеть намерена вложить в проект около 150 млн рублей. «Мы достаточно давно запланировали обновление концепции киноцентра, но только сейчас, благодаря достигнутым договоренностям по условиям продления срока аренды, мы готовы приступить к перезагрузке площадки, – рассказывает президент сети «Каро» Ольга Зинякова. – Это будет совершенно новый формат для России. Мы рассчитываем, что жизнь будет бурлить в киноцентре 24 часа в сутки».

«Октябрь» должен будет стать мультифункциональным пространством с кинопоказом, залами виртуальной реальности, выставками, творческими мастерскими и другими объектами отдыха. Планируется и увеличение числа кинозалов до тринадцати. Победителем тендера новой дизайнерской концепции стало агентство «Архитектура жизни». 

Новая концепция не подразумевает изменения внешнего вида кинотеатра: он, как и прежде, будет соответствовать первоначальной концепции здания из стекла и бетона. Зато внутри площадку ждут перемены. Дизайн внутреннего пространства станет более современным, но «с нотами легкой ностальгии». Его основные элементы: большие окна, мраморная лестница, просторное фойе – будут сохранены. Однако предполагается, что пространство будет легче адаптироваться под любые форматы мероприятий – от громких премьер до закрытых частных вечеринок.

Реновация будет проходить зонально: к марту планируется закончить входную группу, а весь ремонт завершить летом 2018 года.

 

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18.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

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