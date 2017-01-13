В «Каропрокат» новый генеральный директор

Новым генеральным директором «Каропроката» назначена Ия Лебедева.
Лебедева работает в кинокомпании с 2015 года: ранее она занимала позицию старшего менеджера отдела проката и вместе с коллегами выпускала в кинотеатры все последние блокбастеры из пакета Warner Bros, а также российские хиты дистрибьютора. В послужном списке Ии Лебедевой – руководящая должность в холдинге INDITEX group, работа в Nescafe IMAX и департаменте кинопроката сети кинотеатров «Синема Парк».
В новой должности Ия Лебедева будет курировать вопросы определения стратегии и тактики в продвижении российских фильмов из пакета компании, взаимодействия с продюсерами, оптимизации росписи в кинотеатрах, а также подготовки материалов и представления их на Кинорынках.
13.01.2017 Автор: Артур Чачелов
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