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Фильм «Защитники» начнется с посвящения Елене Стрельцовой

Так решили продюсеры и прокатчики

Первый релиз компании «Каропрокат» в 2017 году, кинокомикс от братьев Андреасян ЗАЩИТНИКИ, будет предварять титр «Нашему другу и коллеге Елене Стрельцовой посвящается». Об этом БК официально сообщил дистрибьютор. Таким образом сотрудники «Каропроката» и постоянного партнера компании, продюсерского центра Enjoy Movies, выражают горечь от постигшей их утраты и благодарность за работу, проделанную Еленой за многие годы в компании. 

Елена Стрельцова была генеральным директором компании «Каропрокат». Она скончалась в результате болезни 3 января 2017 года.

03.02.2017 Автор: Артур Чачелов

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