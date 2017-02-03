Фильм «Защитники» начнется с посвящения Елене Стрельцовой

Первый релиз компании «Каропрокат» в 2017 году, кинокомикс от братьев Андреасян ЗАЩИТНИКИ, будет предварять титр «Нашему другу и коллеге Елене Стрельцовой посвящается». Об этом БК официально сообщил дистрибьютор. Таким образом сотрудники «Каропроката» и постоянного партнера компании, продюсерского центра Enjoy Movies, выражают горечь от постигшей их утраты и благодарность за работу, проделанную Еленой за многие годы в компании.

Елена Стрельцова была генеральным директором компании «Каропрокат». Она скончалась в результате болезни 3 января 2017 года.

03.02.2017 Автор: Артур Чачелов