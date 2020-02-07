«Холоп» стал самым кассовым фильмом последних 10 лет

Фильм ХОЛОП официально стал самым кассовым отечественным кинопроектом современного российского кинопроката, а также самым кассовым фильмом последних десяти лет. По данным ЕАИС, на территории России лента собрала 2,969 млрд рублей, обойдя, наконец, фильм ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,968 млрд рублей, по сведениям прокатчика «Централ Партнершип»).

За производство фильма отвечали продюсерская студия Yellow, Black & White (YBW Films), кинокомпания МЕМ Cinema, Группы Компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг «Газпром-медиа») при участии телеканала «Россия 1» (холдинг ВГТРК), телеканала «Супер» (холдинг «Газпром-медиа») и Фонда кино. Лента вышла в кинотеатрах в режиме превью 23 декабря 2019 года, а с 26 декабря начался ее широкий прокат. За это время картину в России посмотрело почти 12 млн человек.

«Этот невероятный успех − общая заслуга всей нашей команды, − говорит Эдуард Илоян, генеральный продюсер Yellow, Black and White. − Я слукавлю, если скажу, что с самого начала мы верили в то, что ХОЛОП станет новым чемпионом России. Я безумно благодарен не только всей нашей команде, но и нашим партнерам».

«Более 3 лет назад мы определили своей главной стратегической целью и миссией в кино − добиться, чтобы фильмы отечественного производства могли успешно конкурировать в нашем прокате с американскими блокбастерами, − рассказывает Рафаел Минасбекян из группы компаний ГПМ КИТ. − Уже четвертый год подряд крупнейший дистрибьютор российского кино – компания «Централ Партнершип» в составе группы компаний КИТ – выводит российские картины в лидеры кассовых сборов».

«Поздравляю наших партнеров, продюсеров и создателей фильма, студию Yellow, Black & White, а также, конечно, компанию «Централ Партнершип», вместе с которыми мы не раз становились чемпионами, − говорит Антон Златопольский, генеральный директор телеканала «Россия 1». − Сегодняшний результат важен не только с точки зрения успешной стратегии продвижения, это огромный прорыв для киноиндустрии страны в целом. Всего два года назад мы с ЦПШ выпустили блокбастер ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, который достиг фантастической, сумасшедшей, невероятной на тот момент отметки сборов – и открыл дорогу новым рекордам. Сегодня вперед вырвалась кинокомедия ХОЛОП. Это по-настоящему жизнеутверждающий результат: зритель готов смотреть российское кино самых разных жанров. Совсем недавно это казалось невозможным. Ситуация в российском кино изменилась принципиально, и мы гордимся, что нам удалось внести в это свой вклад».

«Успех ХОЛОПА – наша большая общая победа, − отмечает Вадим Верещагин генеральный директор «Централ Партнершип». − Безусловно, не последнюю роль в рекордных кассовых сборах этой картины сыграла рекламная поддержка и в эфире телеканалов и радиостанций холдинга ВГТРК, и участие и партнерство в маркетинге активов «Газпром-медиа», и помощь наших кинотеатральных партнеров. Мы гордимся достигнутыми результатами и планируем продолжать плодотворное сотрудничество со студией YBW, впереди нас ждет еще немало успешных проектов».

На самом деле реальная касса ХОЛОПА сейчас чуть больше, чем заявлена в ЕАИС. Общеизвестно, что в этой системе не учитывается некоторая часть сборов. В частности, касса ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ в ней на 25 млн рублей (или 0,9%) меньше, чем указывается в финальных отчетах прокатчика. Впрочем, это совсем не значит, что в случае ХОЛОПА процент расхождения аналогичен.

Самым кассовым фильмом в истории современного российского проката остается фантастический проект АВАТАР (FOX). Лента Джеймса Кэмерона собрала почти 3,517 млрд рублей. В прокате ее посмотрело 13,466 млн зрителей.

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07.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС, ЦПШ