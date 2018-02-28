«Киноход» получил иски от структур «Формулы кино»

Один из крупнейших онлайн-продавцов кинобилетов России «Киноход» получил сразу два иска от своего бывшего партнера – сети кинотеатров «Формула кино». Финансовые претензии к компании предъявили дочерние структуры «Формулы» – ООО «Прокатная компания "Формула кино"» и ООО «Синемасет», сообщает «Коммерсантъ». Первая требует с «Кинохода» 32,3 млн рублей задолженности и 4,6 млн рублей неустойки. Вторая – еще 28,7 млн рублей.

Интересно, что до лета 2017 года «Киноход» был крупнейшим партнером «Формулы кино»: компания не только продавала кинобилеты в эту сеть, но и разработала для нее мобильное приложение и программу лояльности. Однако после покупки «Формулы кино» Александром Мамутом сотрудничество было прервано киносетью в одностороннем порядке. На смену «Киноходу» в «Формулу» пришла «Рамблер.Касса».

«Когда «Формула кино» в одностороннем порядке отключила для нас продажи, нужно было сделать двустороннюю сверку, которая должна была определить, кто кому сколько должен, чтобы закрыть этот период», – рассказала «Коммерсанту» гендиректор билетного оператора Кристина Мруць. По ее словам, этого не произошло, несмотря на то, что «Киноход» вел с сетью долгую переписку о возобновлении сотрудничества.

Представитель объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Александра Артамонова также прокомментировала ситуацию, но вдаваться в подробности не стала. Она назвала иск «рядовой ситуацией в рамках хозяйственной деятельности компаний». Сеть уверена, что «Киноход» остался должен ей денег, и надеется на благоприятный для себя исход. В общей сложности она надеется получить около 66 млн рублей. Интересно, что вся годовая выручка сервиса «Киноход» за 2016 год составила чуть более 71 млн рублей.

28.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ