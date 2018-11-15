Появилась финальная программа 107-го Кинорынка

107-ой Кинорынок пройдет в период с 19 по 23 ноября 2018 года в конференц-пространстве Правительства города Москвы. В работе рынка примут участие практически все основные дистрибьюторы. Анонсировано несколько премьерных показов фильмов. Деловая программа будет включать в себя семинары и обсуждение отраслевых процедур.
В рамках выставки-форума пройдут презентации на стендах компаний, поставляющих услуги и оборудование.
Далее представлен финальный вариант программы Кинорынка, однако она может меняться по ходу форума. Следить за новостями и прочитать обзоры презентаций в оперативном порядке можно будет на сайте БК.
Оформление индустриальной зоны, репетиции, ранний заезд.
15:00 – 18:00. Аккредитация делегатов и экспонентов.
Деловая программа (Конференц-зал, -1 этаж):
14:15 − 15:15. Презентация продукта КИНОЭКСПЕРТ. Все, что нужно для эффективного управления кинотеатром без посредника.
Программа презентаций (Большой конференц-зал):
11:15. Официальное открытие Российского Кинорынка. Приветственное слово дирекции Кинорынка.
11:30. Презентация компании ASTANA FILM FUND.
12:00. Презентация компании Planeta Inform Film Distribution.
12:30. Презентация компании «Кинологистика».
13:00. Презентация компании «Русский Репортаж».
13:15. Презентация компании «Синема Престиж».
Welcome-сocktail.
15:45 – 17:15. Презентация компании Megogo Distribution.
17:30 – 21:00. Презентация компании «Каропрокат». Показ фильма ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ.
Деловая программа (Конференц-зал, -1 этаж):
10:30. Дискуссионная панель. «Российский рынок кинопроката. Горизонт».
Организатор: Российский Кинорынок
Спикеры: Astana Film Fund, Indian Films, Ten Letters, Молодежный центр Союза кинематографистов РФ, представители кинотеатров.
Программа презентаций (Большой конференц-зал):
12:00 − 15:00. Презентация компании WDSSPR.
16:00 − 17:00. Презентация компании «Экспонента фильм».
17:15 – 18:45. Презентация компании «Вольга».
19:15 – 20:00. Презентация компании «Капелла фильм».
20:30. RFG Distribution приглашает участников и гостей Российского Кинорынка на премьеру фильма ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ. Место проведения: «Каро 11 Октябрь», Новый Арбат, 24.
Деловая программа (Конференц-зал, -1 этаж):
10:30 − 11:30. «Регулировать? Нельзя, регулировать! Между квотами и пиратами».
Дискуссия с представителями ОТТ-платформ (онлайн-кинотеатров и сетевых ресурсов) о законодательных изменениях, введении квот на зарубежные фильмы и инструментах безопасности контента.
Спикеры: Виктор Чеканов (генеральный директор MEGOGO), Дмитрий Гудумак (директор по стратегическим партнерствам Start.ru), Дмитрий Сычугов (генеральный директор Amedia TV), Андрей Бусаргин (руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности, Group-IB).
14:00 – 14:30. Презентация компании «Тикет софт».
Программа презентаций (Большой конференц-зал):
11:30 – 14:00. Презентация компании «Парадиз». Показ фильма ПАПА, СДОХНИ.
14:30 – 16:30. Презентация компании UPI.
17:00 – 18:00. Презентация компании BAZELEVS Distribution. Показ материалов по фильму ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ.
18:30 – 19:15. «Двадцатый Век Фокс СНГ» представляет фильм БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ. Презентация и показ эксклюзивных материалов.
20:00 – 20:30. Трансфер на специальное мероприятие кинокомпании «Пионер» – эксклюзивный показ фильма ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ. Вход по специальным приглашениям (распространение через букеров кинокомпании «Пионер»).
20:30. Сбор гостей, фуршет и подарки.
21:30. Начало показа фильма.
10:30 – 20:00. День компании «Централ Партнершип». Место проведения: Киноцентр «Октябрь», Новый Арбат, 24
10:30. Приветственный кофе.
11:00 − 12:45. Презентация компании «Централ Партнершип». Эксклюзивные материалы зимы и первой половины 2019 года. (Зал №1)
13:15 − 14:45. Показ фильма. (Зал №1)
14:30 − 15:30. Обед. (Фойе второго этажа)
15:30 − 16:10. Сессия «Маркетинг в кинотеатрах». (Зал №6)
15:30 − 16:10. Сессия совместно с Фондом кино «Развитие рынка регионального кинопоказа». (Зал №7)
16:15 − 16:55. Сессия «Современные технологии кинопоказа». (Зал №6)
16:15 − 16:55. Встреча Ассоциации кинодистрибьюторов. (Зал №7)
16:15 − 16:55. Воркшоп «Российско-китайское сотрудничество». (Зал №8)
17:10 − 19:40. Показ фильма. (Зал №1)
19:40. Ужин (Фойе второго этажа)
Выезд из гостиницы Marriott в 12:00.
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15.11.2018 Автор: Артур Чачелов
Источник: Кинорынок
Обновилась предварительная программа 107-го Кинорынка
Появилась предварительная программа 107-го Кинорынка
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Изменения в программе 106-го Российского Кинорынка
Появилась финальная программа 105-го Кинорынка