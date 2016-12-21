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«Кинотавр» начинает отбор заявок на участие в конкурсах 2017 года

Фестиваль пройдет в Сочи с 4 по 11 июня

28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начинает прием заявок на участие в основной конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль традиционно пройдет в Сочи с 4 по 11 июня 2017 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр.

28-й «Кинотавр» пройдет при поддержке Фонда содействия развитию современного искусства RuArts, Министерства культуры Российской Федерации и Администрации Краснодарского края.

C 2017 года фестиваль вносит изменение в регламент конкурса «Кинотавр. Короткий метр»: отныне к рассмотрению принимаются фильмы продолжительностью не более 25 минут.

В 2016 году, объявленном официально Годом российского кино, для рассмотрения отборочной комиссией в основной конкурс фестиваля было подано 75 полнометражных и 380 короткометражных картин.

С подробностями регламента фестиваля и условий участия можно ознакомиться на официальном сайте www.kinotavr.ru

21.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинотавр

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