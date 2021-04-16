Давид Кочаров официально оставил пост генерального продюсера онлайн-кинотеатра IVI. Информация о его уходе ранее уже появлялась в СМИ.

Под руководством Кочарова был успешно запущен первый сезон линейки IVI Originals – направления собственного производства IVI. На платформе онлайн-кинотеатра вышел ряд документальных и художественных фильмов, а также сериалы «Нежность», «Мертвые души», «Чума!», «По колено». Проекты были созданы вместе с компанией Carbon Production.

Первые проекты линейки собственного производства получили высокую пользовательскую оценку. Так, народным хитом стал сериал «Нежность» с Константином Хабенским, Евгением Цыгановым и Викторией Исаковой в главных ролях. «Мертвые души» были отмечены наградами АПКиТ 2021 года – выиграли премию в двух номинациях: «Лучший мини-сериал» и «Лучший актер второго плана». В этом году на платформе IVI вышел сериал «По колено», который за три уикенда собрал более 2 млн просмотров. В ближайшее время сериал можно будет увидеть на телеканале СТС.

Что касается Carbon Production, то сейчас в производстве находится несколько проектов IVI Originals, запущенных Давидом Кочаровым, выход которых запланирован на вторую половину 2021 года.

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16.04.2021 Автор: Артур Чачелов