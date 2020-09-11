Софья Квашилава покидает пост директора по контенту Rambler Group

Генеральный продюсер Okko Entertainment и директор по контенту Rambler Group Софья Квашилава покидает свои посты. Об этом БК сообщают информированные источники в Rambler Group. О своем новом назначении Софья Квашилава объявит в понедельник.

Должность директора по контенту Rambler Group Софья Квашилава занимала с ноября 2018-го года. До этого она работала в компании Viasat World, занимала позиции директора по контенту в IVI и директора по продажам цифровых продуктов в The Walt Disney Company СНГ.

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11.09.2020 Автор: Никита Никитин