«Лед 2» выходит в международный прокат

Кинопрокатная компания KinoKartina.TV сообщила о начале международного проката второй части франшизы ЛЕД. С 23 февраля ЛЕД 2 покажут в Германии, Великобритании, США, Канаде, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и на Кипре.

«Это третий фильм 2020 года в нашем прокате, и у нас очень высокие ожидания после невероятного успешного проката ХОЛОПА, самого кассового российского фильма десятилетия, а также хорошего старта (НЕ)ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ», − рассказала исполнительный директор KinoKartina.TV Ольга Рогаченко. Она также добавила, что во всех странах фильм выйдет на языке оригинала с субтитрами, поэтому посмотреть картину смогут как русскоязычные жители данных стран, так и иностранцы. В Германии фильм будет показан с немецкими субтитрами.

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18.02.2020 Автор: Артур Чачелов