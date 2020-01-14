Производство по делу о банкротстве совладельца ГК «Люксор» прекращено

Судебное производство по делу о банкротстве Евгения Ленского, который являлся совладельцем сети кинотеатров «Люксор», прекращено. Об этом сообщает РАПСИ, ссылаясь на опубликованную резолютивную часть определения Арбитражного суда Москвы. Производство закрыто, потому что Ленский погасил долг перед своим единственным кредитором − «МТС-банком». Истец требовал с него 133 млн рублей.

Долг Ленского возник из-за того, что он выступил одним из поручителей по кредиту, который «МТС-банк» в 2012 году выдал одному из юридических лиц «Люксора» − компании «Кинолюкс». Обязательства должников были обеспечены залогом московской квартиры Евгения Ленского, расположенной на улице Льва Толстого. Выплаты кредита «Кинолюксом» прекратились в 2016 году. В 2018 году Арбитражный суд Москвы признал банкротами и Ленского, и второго совладельца киносети «Люксор» Игоря Добровольского, а также компанию «Кинолюкс» вместе с компаниями «Люксор Дистрибьюшн» и «Синемаменеджмент».

Квартира, являвшаяся обеспечительным залогом по кредиту «МТС-банка», была выставлена на торги по стартовой цене 97 млн рублей и в конечном счете была продана за 121 млн. Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в Едином реестре сведений о банкротстве. Таким образом, благодаря этому Ленскому удалось покрыть долг перед банком. «Должником представлены доказательства погашения всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов», − говорится в судебном акте, приведенном РАПСИ.

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14.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РАПСИ