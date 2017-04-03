СМИ назвали имя претендента на должность главы «Синема Парка»

Издание «Деловой Петербург» раскрыло имя одного из претендентов на должность руководителя киносети «Синема Парк» после ее покупки структурами бизнесмена Александра Мамута. Это Роман Линин, ранее занимавший пост финансового директора оператора российского дата-центра IXcellerate. Напомним, что ранее сообщалось, что решение о том, кто возглавит киносеть не принято: новые собственники выбирают из двух кандидатов.

Сам Линин появившуюся информацию не комментирует. Официальных комментариев от «Синема Парка» издание тоже не получило. Впрочем, известно, что первое время после покупки сетью будет руководить Надежда Ермакова – финансист, глава компании «Объединенные киносети», созданной Мамутом в конце 2016 года для управления активами на рынке кинопоказа. Ожидается, что новый руководитель сменит Ермакову после закрытия сделки по приобретению «Формулы кино», а она возглавит в компании Совет директоров.

Новый руководитель объединенных киносетей должен будет обеспечивать дальнейшее увеличение доли Мамута на рынке кинопроката. «Линин известен как универсальный топ-менеджер, который может развивать любой бизнес, неважно, завод это или кинотеары», – отзываются о нем собеседники «Делового Петербурга». У этого топ-менеджера имеется опыт управления сетями кинотеатров. С 2007 по 2010 год он был генеральным директором сети «Кронверк синема».

03.04.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Деловой Петербург