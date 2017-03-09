MGM показала прибыль, несмотря на провал «Бен-Гура»

Материнская компания студии Metro-Goldwin-Mayer MGM Holding опубликовала финансовую отчетность по итогам 2016 года. Несмотря на громкий провал в кинопрокате своего основного релиза, фильма БЕН-ГУР Тимура Бекмамбетова, корпорации удалось завершить год в плюсе. Пусть и не с таким большим ростом, как годом ранее.

В период с 1 января по 31 декабря 2016 года MGM заработала в общей сложности $1,18 млрд. Сумма впечатляющая, однако чистый доход компании по итогам года составил всего $156 млн. Годом ранее чистый доход MGM составлял $252 млн, а заработки выростали до $1,56 млрд. Впрочем, столь успешным 2015 год был в основном благодаря выпуску очередного фильма о Джеймсе Бонде.

Непосредственно киноподразделение холдинга принесло убытки в $61 млн. Большая часть этой суммы списана из-за кассовой неудачи БЕН-ГУРА. Зато телеподразделение сработало в хороший плюс, который помог скорректировать неудачи в кино. В 2016 году компания усилилась благодаря приобретению United Artists Management Group, сериалу «Викинги» и телешоу «Остаться в живых», «Голос» и Shark Tank.

09.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com