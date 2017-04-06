MGM заплатит $1 млрд за премиум-канал Epix

MGM готова выкупить доли партнеров и стать единоличным владельцем Epix – популярного в США премиум-канала, делающего ставку на ранний кинопоказ блокбастеров. Ранее студия была в проекте миноритарным акционером, но хочет изменить положение дел, укрепив себя новым мощным медиаактивом. На свои цели киностудия потратит $1,03 млрд.
Epix был основан как совместное предприятие Paramount (49.8%), Lionsgate (31,2 %) и MGM (18%), однако вскоре партнеры MGM потеряли интерес к проекту. Lionsgate купила холдинг Starz, который, по сути, является прямым конкурентом Epix, а Paramount увязла в долгах. Так что продажа акций лказалась выгодна всем участникам сделки.
MGM уверена в успехе проекта и дальнейшем росте его показателей. Сосредоточение Epix в одних руках поможет каналу развиваться и упростит процедуру оформления прав на контент, уверены эксперты. Особенно это будет заметно на международном рынке, где Epix намерен укреплять позиции. При этом заявлено, что и Paramount и Lionsgate пока останутся верны соглашениям об предоставлении каналу эксклюзивных прав на первые показы своих блокбастеров. Кроме того, Paramount является производителем самого известного и рейтингового продукта Epix в мире – телесериала Berlin Station, у которого скоро намечается премьера нового сезона.
06.04.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: Deadline.com
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