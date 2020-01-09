Майкл Де Лука станет новым главой киностудии MGM

С 1 марта 2020 года у легендарной киностудии MGM появится новый руководитель. Об этом сообщает THR. Бразды правления кинокомпанией возьмет голливудский продюсер Майкл Де Лука. Ему предстоит определять будущее компании в непростое время, когда среднебюджетные фильмы, на которые студия в значительной степени делает ставку, испытывают все больше проблем в кинопрокате. Да и в Голливуде продолжается череда слияний и поглощений.

В течение последних двух лет MGM была в центре слухов о том, что компанию вот-вот купит какая-нибудь крупная корпорация. И все из-за богатейшей библиотеки прав, которая включает фильмы о Джеймсе Бонде, Ларе Крофт и Розовой пантере, Робокопе и т.п. Они могли бы быть интересными для Universal, ViacomCBS и Sony. Девять лет назад MGM пережила банкротство и с трудом удержала за собой права на все эти бренды. Сейчас вместе с ними компания стоит не менее $10 млрд. При этом, MGM пока относительно уверенно стоит на ногах, работая как на собственных, так и заемных средствах.

Де Лука сменит Джонатана Гликмана − ветерана MGM, который, руководил киноподразделением компании последние девять лет. По слухам, он уходит из-за трений с Марком Бернеттом, председателем MGM Worldwide Television Group. Гликмана также называли последним человеком Гэри Барбера − бывшего руководителя корпорации, который покинул компанию по настоянию Совета директоров в марте 2018 года. Однако эти слухи в MGM не комментируют. Как не комментируют и назначение в свой Совет директоров бывшего руководителя Sony Pictures, продюсера Эми Паскаль.

Назначение Майкла Де Лука официально связывают с его продюсерскими успехами последних лет − он удачно перезапустил в прокате франшизу РОККИ, а также с успехом выполнил задачу по возрождению бренда СЕМЕЙКА АДДАМС. Однако Де Лука − еще и хороший знакомый все той же Эми Паскаль, еще с тех пор, когда он в 1990-х руководил New Line Cinema, а она работала в Turner. Вполне вероятно, что сама Паскаль также вскоре станет продюссировать фильмы для MGM, хотя в настоящее время у нее есть сделка с Universal.

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09.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR