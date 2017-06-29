ММКФ-2017 назвал победителей

В четверг, 29 июня в театре «Россия» прошла торжественная церемония закрытия 30-го Московского международного кинофестиваля, в ходе которой были названы победители киносмотра. В основном конкурсе за призы боролись 13 картин. Лучших из них выбирало жюри в составе председателя судейской коллегии, режиссера и продюсера Йорна Йохана Доннера (Финляндия), режиссера и сценариста Альберта Серра (Испания), режиссера и продюсера Резы Миркарими (Иран), актрисы Орнеллы Мути (Италия), художника, драматурга и режиссера Александра Адабашьяна и киноэксперта Бригитты Мантей (Германия).

Главный приз – «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм достался китайской картине ХОХЛАТЫЙ ИБИС режиссера Лян Цяо.

Специальный приз жюри достался Рустаму Хамдамову за фильм МЕШОК БЕЗ ДНА. Приз получила снявшаяся в картине актриса Светлана Немоляева.

Приз за лучшую режиссерскую работу: Фикрет Рейхан за фильм ЖЕЛТАЯ ЖАРА (Турция).

Приз за лучшее исполнение мужской роли: Сон Хенч за фильм ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК режиссера Ким Понхана (Республика Корея).

Приз за лучшее исполнение женской роли: Верена Альтенбергер за фильм ЛУЧШИЙ ИЗ МИРОВ режиссера Адриана Гойгингера.

Фильм ОПЕРА, созданный в копродукции Франции и Швейцарии, победил в документальном конкурсе. Премия за лучший короткометражный фильм досталась картине из Норвегии «Скорая помощь». Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо получил спецприз «Верю. Станиславский».

На церемонии также объявили обладателей призов от мэра Москвы за лучший фильм о столице. Третью премию в размере 20 млн рублей получили фильмы ДУХLESS и ДУХLESS 2 режиссера Романа Прыгунова. Вторую премию в размере 30 млн рублей получил фильм 14+ режиссера Андрея Зайцева. Первая премия и 50 млн рублей досталось ленте Анны Меликян ПРО ЛЮБОВЬ.

Президент фестиваля Никита Михалков накануне сообщил, что в основных программах киносмотра было показано 247 фильмов, а в «Российских программах» – еще 123. «Общее число фильмов – 406 полнометражных и короткометражных фильмов из 64 стран мира. Аккредитовано было 8 тысяч человек: 2233 – пресса, 5836 – участники и гости, в том числе 281 – иностранные участники и гости фестиваля», – уточнил Михалков. В этом году Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) посетили более 33 тысяч зрителей.

29.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС, Regnum, Интерфакс