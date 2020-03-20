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Представитель Первого канала вошел в состав Совета директоров «МТС Медиа»

Кроме того, там оказался журналист и писатель Михаил Зыгарь

У дочерней компании телекоммуникационного холдинга МТС «МТС Медиа» появился Совет директоров. Сообщается, что он создан «с целью повышения экспертизы компании в области работы с контентом и контроля выполнения принятой стратегии развития». В состав совета директоров вошли представители руководства ПАО «МТС» и АФК «Система», а также внешние директора. К числу последних относятся директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков, а также писатель, журналист и продюсер Михаил Зыгарь.

В состав Совета директоров также попали член совета директоров ООО «Национальный рекламный альянс» Сергей Васильев, президент МТС Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский, первый вице-президент МТС по клиентскому опыту и маркетингу Вячеслав Николаев, вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин, а также исполнительный вице-президент ПАО АФК «Система» Игорь Шабдурасулов. Председателем совета директоров «МТС Медиа» избран Алексей Корня.

«МТС Медиа» появилось в августе 2019 года. Новая структура объединила спутниковое, кабельное и мобильное ТВ МТС, а также IPTV. Кроме того, она будет отвечать за управление и производство собственного контента. В начале недели стало известно, что «МТС Медиа» создаст совместное предприятие с Первым каналом.

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20.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: МТС

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