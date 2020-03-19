МТС получит интернет-права на сериалы и шоу Первого канала

Первый канал и МТС создают совместную компанию. Об этом сообщают «Ведомости». Стратегическое сотрудничество двух холдингов будет развиваться в отношении аналитики и контента. МТС займется разработкой специальных, адаптированных под запросы канала инструментов аналитики поведения пользователей при просмотре контента в интернете. К примеру, стороны намерены совместно разработать рекомендательную систему медиаконтента.

Первый канал предоставит медийному подразделению МТС интернет-права на свой контент, в том числе сериалы и шоу, которые еще не выходили в эфире. При этом, речь не идет об эксклюзивности, но стороны будут отдельно договариваться об условиях дистрибуции конкретных проектов. Кроме того, в перспективе «МТС Медиа» и Первый планируют совместное производство контента.

«Наша общая стратегическая цель − обеспечить максимально большому числу зрителей простой и удобный доступ к лучшим программам, фильмам и сериалам с помощью передовых технологий», − говорит вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин.

«Наша совместная компания с МТС создается ради одного − ради Будущего. Оно уже наступило, − говорит Константин Эрнст, чьи слова цитируется в сообщении пресс-службы. − Многие игроки рынка этого еще не почувствовали и отрабатывают вчерашние модели. Мы же полагаем, что мультиплексы и стриминговые платформы − это промежуточная и коротко живущая фаза трансформации телевидения ХХ века в телевидение ХХI. Наши совместные усилия помогут десяткам миллионов российских пользователей и зрителей дотронуться до сегодняшнего дня».

Название совместного предприятия, распределение долей и другие детали не раскрываются.

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19.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»