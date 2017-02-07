Союз кинематографистов выступил в поддержку «Матильды»

Во вторник 7 февраля на сайте Союза кинематографистов было опубликовано открытое письмо в поддежку ленты Алексея Учителя МАТИЛЬДА. Кинодеятели, в числе которых Павел Лунгин, Борис Хлебников, Марина Разбежкина, Павел Костомаров, Александр Котт и другие, выразили озабоченность деятельностью депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая «вот уже во второй раз намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении чувств верующих». Они также напомнили об угрозах кинотеатрам страны, поступавшим от организации «Православное государство – святая Русь».

«Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», цитирует письмо Lenta.Ru.

Под открытым письмом подписались более 50 деятелей культуры. В то же время пресс-секретарь президента Дмитий Песков, комментируя ситуацию вокруг картины, предложил критикующим сперва посмотреть фильм. Он отметил, что правительство не хочет оставаться в стороне в этой дискуссии, но не может что-то говорить о фильме, которого еще никто не видел.

07.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Lenta.Ru