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Никита Михалков представит концепцию развития Ялтинской киностудии

Она обойдется Крыму в $70-80 млн

Никита Михалков готовится представить свою концепцию восстановления и дальнейшего развития Ялтинской киностудии. «Проект практически готов, мы планируем в обозримом будущем представить его руководству страны», – заявил кинорежиссер на пленуме Союза кинематографистов. Его слова цитирует ТАСС.  

Михалков уверен, что студия должна стать большим многофункциональным комплексом, который сосредоточится на предоставлении технических услуг кинематографистам всей страны и стран СНГ. Режиссер не раз заявлял, что не видит смысла возрождать в Ялте собственное производство – студия будет лишь обслуживать запущеные другими компаниями проекты. Михалков выразил уверенность, что в этом случае на Ялтинской киностудии можно было бы снимать до 70 картин в год.

Инвесторам предстоит построить новые павильоны, гостиницу, два бассейна с выходом в море. Кроме того, кинорежиссер хочел бы построить рядом с киностудией фестивальный центр киносмотра «Евразийский мост», который впервые прошел осенью 2016 года. Там же может расположиться и филиал столичного Музея кино. В октябре 2016 года Михалков рассказал, что на восстановление Ялтинской киностудии потребуется $70-80 млн.

23.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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