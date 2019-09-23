Восстановление Ялтинской киностудии начнется летом 2020 года

Стали известны примерные сроки начала работ по восстановлению Ялтинской киностудии в Крыму. Об этом сообщает ТАСС. Министр культуры республики Арина Новосельская сообщила, что этот процесс планируется начать в июне-июле 2020 года. На восстановление на первом этапе будет выделен 1 млрд рублей. Деньги придут из федерального бюджета.

«Если говорить про финансирование − сначала были очень амбициозные цифры, сейчас решили восстанавливать частями, − рассказала Новосельская. − Первый транш из госбюджета должен быть не меньше миллиарда рублей, чтобы закупить всю необходимую линейку оборудования».

Подвижки в деле восстановления легендарной киностудии произошли после присоединения объекта к проекту создания регионального киномедиацентра. Сейчас на ее территории уже сделан детский кинопарк.

Министр культуры Крыма отметила также, что в регионе начала работу местная кинокомиссия, которая базируется на все той же Ялтинской киностудии. По словам чиновницы, на сегодняшний день поддержка в создании кинопроектов была оказана более семи десяткам съемочных групп.

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23.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС